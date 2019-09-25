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Рубрика: Экономика

Зерно пошло в рост

Дмитрий Патрушев рассказал депутатам о ситуации в сельском хозяйстве
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Сельское хозяйство в нашей стране "достигло огромного успеха", который еще 10-15 лет назад во многом казался невыполнимой задачей. Об этом вчера на "правительственном часе" в Госдуме рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Аграрная отрасль в последние годы стабильно занимает лидерские позиции в российской экономике. О результатах растениеводства, разумеется, говорит урожай, заметил министр.

По словам Патрушева, производство зерна в текущем году ожидается на уровне 118 млн тонн, что есть почти на 5 млн тонн больше, чем в 2018 году. Прогнозируется существенный рост урожая пшеницы - до 78 млн тонн. "Планируемые показатели сбора значительно превышают индикатор соответствующей госпрограммы", - констатировал министр. По оценкам экспертов, урожай пшеницы оказался очень высокого качества. Впервые с 2012 года выявлена пшеница первого, то есть наивысшего класса, пояснил он.

Урожай полностью обеспечит внутренние потребности страны

Как заверил депутатов Дмитрий Патрушев, урожай полностью обеспечит внутренние потребности страны, а также позволит реализовать внешнеторговый потенциал.

Перспективы у этой отрасли еще более радужные. В нынешнем году утверждена Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса России до 2035 года. Это важнейший документ, над которым по поручению президента в кабмине работали с 2015 года.

Реализация стратегии, рассказал Патрушев, позволит поддерживать на высоком уровне продовольственную безопасность, сделать более эффективными предприятия зернового комплекса и усилить позиции РФ на международном рынке. Стратегия ориентирует нас как на увеличение объемов производства, так и на улучшение качества зерна.

Фото: администрация губернатора Пермского края
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Превысить плановые показатели удалось также по картофелю и овощам. Так собрано порядка 5 миллионов тонн овощей открытого грунта, и еще 1,2 миллиона тонн будет собрано в зимних теплицах, и это будет рекорд.

"Свои коррективы в работу аграриев, к сожалению, вносит погода. На сегодня режим ЧС объявлен в 18 регионах", - напомнил Патрушев. По оценке Минсельхоза, площадь гибели сельхозкультур превышает 1 миллион гектар. Сумма ущерба может составить порядка 11 миллиардов рублей. Так, ущерб сельскому хозяйству Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Приморья предварительно оценивается в 5 миллиардов рублей.

Президент на недавнем совещании поставил задачу оказать максимальную поддержку пострадавшим - в том числе в области сельского хозяйства. Здесь особенно актуален вопрос сельхозстрахования, заявил министр. Российские аграрии должны активнее пользоваться этим механизмом. Для этого Патрушев попросил поддержки у депутатов.

Пока РФ не достигла пороговых значений по молоку и соли, признал министр.

Народные избранники обозначили в разговоре с министром ряд проблем отрасли. Предстоит найти решение, как сократить долю иностранной селекции семеноводства и достигнуть показатель доктрины продовольственной безопасности по пищевой соли. Другие задачи - вовлечение в оборот земель сельхозназначения, облегчение доступа аграриев к финансовым ресурсам.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз
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