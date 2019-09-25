Элла Памфилова: Выборы 8 сентября прошли с наименьшим числом нарушений

Единый день голосования 8 сентября прошел с наименьшим числом нарушений по сравнению с предыдущими выборами. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду, где подводились итоги и анализировались тенденции.

"Нарушения были, но изменилась и реакция руководителей региональных комиссий, все оперативно выявляли, принимали решения и рекомендовали отменить итоги в тех случаях, если волеизъявление граждан не могло быть достоверно определено", - рассказала Памфилова. Недействительными признаны итоги голосования на 15 избирательных участках в 6 регионах (республики Крым, Тыва, Приморский край, Московская, Орловская области, Санкт-Петербург). Отметим, что по всей стране было открыто почти 50 тысяч участков.

Из 50 тысяч участков результаты выборов отменены лишь на 15

ЦИК продолжает рассмотрение жалоб и обращений, поступивших в ходе выборов, отметила Памфилова. Она добавила, что ЦИК внимательно относится к этой работе, по ее результатам проведет работу над ошибками, "выводы будут сделаны и организационные, и кадровые". В случае установления фактов серьезных нарушений ЦИК во взаимодействии с правоохранительными органами будет добиваться привлечения виновных лиц к ответственности. "Это один из приоритетов", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что любая безнаказанность рождает новые злоупотребления, нарушения закона. Сейчас возбуждено и расследуются 12 уголовных дел. По словам Памфиловой, они возбуждены по широкому спектру статей УК, а непосредственно с нарушением избирательного законодательства связаны три дела.

Один из выводов - заявления о том, что партийная система себя исчерпала, преждевременны. "Может быть, партий будет меньше, да лучше", - считает Памфилова. Согласно ее итоговому докладу всего 8 сентября избраны кандидаты от 24 политических партий, 1 общественного объединения, а также 5549 самовыдвиженцев. У последних - второе место по числу избранных (после "Единой России"). "Это очень хороший результат", - полагает Памфилова. Она напомнила, что в прошлом году самовыдвиженцы участвовали в едином дне голосования не слишком активно, сейчас ситуация переломлена.

Интересны и партийные расклады по уровню выборов. На выборах в заксобрания избраны депутаты от 13 партий: 436 - от "ЕР", 72 - от КПРФ, 63 - от ЛДПР, 25 - от "СР". Порядка 20-ти избраны от непарламентских партий, а 44 - самовыдвиженцы. На довыборах депутатов Госдумы победили трое единороссов и один кандидат ЛДПР. Среди губернаторов 10 победителей шли от "ЕР", 6 - в порядке самовыдвижения. В целом глава ЦИК назвала хорошими результаты непарламентских партий, которые из 47,5 тысяч замещаемых мандатов взяли 674.