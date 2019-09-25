Эстония отменила бесплатный безвиз для граждан Украины

Власти Эстонии, страны-члена ЕС, приняли решение отменить бесплатный безвизовый режим для граждан Украины. Оно вступит в силу 1 ноября, сообщает украинское издание "Страна".

Причиной для введения данного решения стало то, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Реймсалу, в настоящее время за подобной бесплатной долгосрочной визой в основном обращаются "заробитчане", те украинцы, которые запрашивают ее с целью трудоустройства. Они составляют около 90% соискателей эстонской визы. "В дальнейшем не имеет смысла сохранять такое (бесплатное) исключение для граждан Украины", - отметил министр.

В Таллине пояснил, что речь идет только о визе типа D, которая выдается на срок более 90 дней до года для пребывания в Эстонии с целью трудоустройства, обучения, длительного лечения и тому подобного. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу с 1 января 2020 возрастет до 100 евро.

Подобное правило не будет распространяться на граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство.