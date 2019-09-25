Федор Емельяненко проведет бой в России

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет поединок в рамках турнира Bellator, который организация собирается устроить в России.

О планах "Последнего императора" сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

- Россия - интересная территория. У нас есть несколько предложений, - написал Кокер в своем "Твиттере". - Я действительно думаю, что Федор выступит в России, и это совпадет с запуском Bellator.

Дебют Федора Емельяненко в промоушене Bellator состоялся летом 2017 года. С тех пор он одержал две победы и потерпел два поражения, в том числе в последний раз, когда выходил в октагон. В январе 2019 года соперником 42-летнего Емельяненко был американец Райан Бейдер, нокаутировавший нашего тяжеловеса за 35 секунд в первом раунде.

Ранее появилась информация о том, что Емельяненко проведет следующий бой в конце декабря в Японии. Его оппонентом может стать американец Кертис Джексон.