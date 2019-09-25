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Рубрика: Спорт

Увидим императора

Федор Емельяненко проведет бой в России
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет поединок в рамках турнира Bellator, который организация собирается устроить в России.

О планах "Последнего императора" сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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- Россия - интересная территория. У нас есть несколько предложений, - написал Кокер в своем "Твиттере". - Я действительно думаю, что Федор выступит в России, и это совпадет с запуском Bellator.

Дебют Федора Емельяненко в промоушене Bellator состоялся летом 2017 года. С тех пор он одержал две победы и потерпел два поражения, в том числе в последний раз, когда выходил в октагон. В январе 2019 года соперником 42-летнего Емельяненко был американец Райан Бейдер, нокаутировавший нашего тяжеловеса за 35 секунд в первом раунде.

Ранее появилась информация о том, что Емельяненко проведет следующий бой в конце декабря в Японии. Его оппонентом может стать американец Кертис Джексон.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко
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