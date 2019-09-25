Фестиваль "Белая Вежа" стал завершающим аккордом празднования 1000-летия Бреста

XXIV Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" не затерялся среди множества мероприятий, которыми в сентябре Брест удивлял по случаю своего миллениума. Стал завершающим аккордом празднования 1000-летия города. 28 спектаклей из 13 стран. Нестандарт­ные, креативные постановки.

Все дни - аншлаги, в том числе и в последний день фестиваля, когда на сцене Областного общественно-культурного центра выступили ученики Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) с постановкой "Школа. Метро. Сны". Это совместная работа режиссеров-педагогов Константина Райкина и Сергея Шенталинского.

- После окончания мы выйдем к зрителю. Если вам не понравится, весь позор этого ужаса мы примем на себя, - Константин Райкин предупредил зрителей перед показом. И добавил: - Если вам это не по­нравится, я вас не пойму.

Публика была в восторге и долго не отпускала актеров. Как и самого артиста, который вечером на этой же сцене представил поэтический моноспектакль "Обычные слова". Звучали стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Александра Пушкина, Осипа Мандельштама…

Райкин обратился к брестскому зрителю, который, а это было ощутимо, ему пришелся по душе:

- Стихи надо читать вслух. Даже если ты один. Рифма и ритм должны звучать. Хорошую музыку надо обязательно исполнять. Это очень очищает. То, что искусство не может изменить людей, неправда. Люди очень меняются во время собственно действия искусства- когда идет сильный спектакль, сильный фильм, звучит сильная музыка... Чтобы артисту полюбить людей, надо наблюдать за ними, когда они смотрят сильный спектакль. Когда они не видят, что за ними смотрят. Какие метаморфозы с людьми происходят! Как вода от молитвы и освящения крестом структурируется, так и человек, состоящий из воды на 70 процентов, структурируется, когда ему читаешь хорошие стихи.

И в завершение - признание в любви Беларуси:

- Меня родители так воспитали, что Беларусь - это святое место. У нас одно культурное пространство.

Завершился последний фестивальный день в Брестском академическом театре драмы балетом "Сотворение мира" в постановке Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. К слову, на поклон артисты вышли с народной артисткой РСФСР - Касаткина приехала в Брест.

После окончания были названы лучшие, по мнению жюри, постановки и артисты. Специальный диплом "За новую искренность" получила "#МамаНаВостоке" пацанской компании #театр_чё (Москва). За лучший актерский ансамбль спецдиплом достался спектаклю "Вишневый сад" Театра драмы и кукол Ивана Радоева (Плевен, Болгария). Диплом за лучшую режиссуру получил "Сотников" Брестского театра кукол режиссера Руслана Кудашова. Лучшим спектаклем малой формы признали "Продукт" (Штутгарт, Германия).

А лучшим спектаклем театра драмы стал "Дядя Ваня" Дануб Бенд Театра Вац из Венгрии. Режиссером выступил Ярослав Федоришин, создатель и руководитель Львовского театра "Воскресенье". К слову, этот театр дважды увозил высшую награду "Белой Вежи" за лучший спектакль: в 2007 году им стал "Вишневый сад", а в 2016-м - "Чайка". Заметьте, всё - Чехов. Федоришин называет Чехова своим любимым драматургом. Неудивительно, что спектакли по пьесам Антона Павловича у него получаются самыми успешными.