- Мы попали в затяжной шквал с сильнейшим ветром и четырехметровыми волнами. Это вызвало обострение морской болезни у одного матроса, другой сорвал спину, третий сломался от непосильных нагрузок, - пояснил капитан Сергей Щербаков.
Здоровым человеком всегда себя считал матрос Сергей Лебединский - молодой опытный яхтсмен-речник. А вот море оказалось ему не "по колено", морская болезнь уложила парня буквально на обе лопатки.
- Из-за постоянной качки он находился в полной прострации, терял память. Я на своем веку много чего повидал, но с таким столкнулся впервые, - признался Сергей.
Кадровый вопрос благодаря резерву закрыли быстро. Всего участниками экспедиции станут 25 мореплавателей из разных регионов России. Яхтсмены повторят путь первооткрывателей белого континента - Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Флаг России в Антарктиде они планируют водрузить 28 января. Проект осуществляется при информационной поддержке "Российской газеты".