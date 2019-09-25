На яхте "Сибирь", совершающей кругосветную экспедицию к берегам Антарктиды, пришлось почти полностью обновить команду. Большая часть экипажа сошла на берег из-за форс-мажора. В строю остались только капитан и его помощник.

Море сломало почти всю команду Сергея Щербакова (на фото). Фото: Омский яхт-клуб

- Мы попали в затяжной шквал с сильнейшим ветром и четырехметровыми волнами. Это вызвало обострение морской болезни у одного матроса, другой сорвал спину, третий сломался от непосильных нагрузок, - пояснил капитан Сергей Щербаков.

Здоровым человеком всегда себя считал матрос Сергей Лебединский - молодой опытный яхтсмен-речник. А вот море оказалось ему не "по колено", морская болезнь уложила парня буквально на обе лопатки.

- Из-за постоянной качки он находился в полной прострации, терял память. Я на своем веку много чего повидал, но с таким столкнулся впервые, - признался Сергей.

Кадровый вопрос благодаря резерву закрыли быстро. Всего участниками экспедиции станут 25 мореплавателей из разных регионов России. Яхтсмены повторят путь первооткрывателей белого континента - Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Флаг России в Антарктиде они планируют водрузить 28 января. Проект осуществляется при информационной поддержке "Российской газеты".