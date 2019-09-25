В свет вышел юбилейный роман Александры Марининой

У популярной российской писательницы Александры Марининой вышла новая книга - пятидесятая по счету. В ней опять появляется Анастасия Каменская, отправленная ранее автором в отставку. Сегодня Александра Маринина - гость "СОЮЗа".

Вы первая писательница в России, заработавшая миллион долларов. Гоша из фильма "Москва слезам не верит" утверждал: "Если жена получает больше мужа, это уже не семья". У вас не было проблем?

Александра Маринина: Это заслуга исключительно моего мужа, с которым я познакомилась до того, как начала писать. Он с меня сдувал пылинки, освободил от плиты, пылесоса и походов в магазин...

Это хорошо или плохо, когда жена зарабатывает больше мужа?

Александра Маринина: Муж готовит, жена зарабатывает - пусть живут, как им удобно.

Вы хотели стать киноведом, а теперь кино вас тоже интересует?

Александра Маринина: В кино не хожу. Предпочитаю сериалы. Мне интересны драмы, семейные, психологические сериалы, люблю исторические костюмные проекты, сериалы о советском времени.

"Каменскую" смотрели?

Александра Маринина: Если первые три сезона все было более-менее близко к тому, что я написала, то начиная с четвертого сериал не похож на мои произведения.

Елена Яковлева ваша Каменская?

Александра Маринина: Моя Каменская в книге.

Ваши книги издаются более чем на 30 языках. А в каких странах?

Александра Маринина: В Польше, Болгарии и Литве продолжают покупать права на издание моих новинок. Каменскую там любят.

20 лет назад на "Беларусьфильме" начались съемки сериала "Каменская". Персонаж полюбился даже в Европе

Каков тираж вашей последней книги?

Александра Маринина: 100 тысяч.

Ваши последние два тома "Другой правды" вышли с разницей в неделю. Почему?

Александра Маринина: Чтобы снизить финансовую нагрузку на покупателя.

Как писатель, вышедший из недр МВД, что-то главное вынесли оттуда?

Александра Маринина: Да - консерваторного метода лечения нет. Ну придет новый министр, ну будет набирать новых людей, некоррумпированных. А где он их возьмет? Их четыре года надо учить, и вокруг них не должно быть коррупции. Люди приходят в полицию зарабатывать деньги...

Откуда вы берете сюжеты?

Александра Маринина: Смотрю сериалы. Если что-то зацепило, я начинаю раскручивать. Наблюдаю на улице за прохожими. Представляю их взаимоотношения.

А какой самый трудный этап в работе?

Александра Маринина: Написать первую фразу. А самый сложный момент - поставить последнюю точку.

Откуда взяли сюжет для "Другой правды"?

Александра Маринина: Изучала реальное уголовное дело и обнаружила, что в деле нет многих документов...

И как это воплотилось в романе?

Александра Маринина: Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство. Подозреваемый сам явился с повинной. Подсудимому дали пожизненное. Но по прошествии двадцати лет старое дело попадает в руки легендарного оперативника в отставке Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень считает, что осужденного подставили.

У вас вышел 50-й юбилейный роман. А какой особенно дорог?

Александра Маринина: Я не уверена, что новый роман будет интересен за границей, он интересен специалистам. Эта книга интересна тем, кто жил в России в 90-е годы. А любимый - "Обратная сила". Это семейная сага. В нее вложено много личного, я погрузилась в мир становления суда присяжных заседателей. Я истратила на него всю душу. Ничего не изменилось со времен Николая II. Полиция требует властных полномочий - она прессовала при Николае II, она прессует и сейчас.

Назовите ваши любимые книги.

Александра Маринина: У меня нет любимых книг. Получила наслаждение, читая Джона Харта "Последний ребенок".

Какая сила заставляет идти в офис и писать?

Александра Маринина: Мне скучно сидеть дома, а путешествовать я не люблю.

Вас правят?

Александра Маринина: Мои книги выходят в авторской редактуре. Я живой человек и могу не "видеть" свой текст: внутри нахожусь.

К критике как относитесь?

Александра Маринина: Она идет мне только на пользу.

А кризисы в творчестве случаются?

Александра Маринина: Кризисы тоже были: один - полтора года, другой - два.

20 лет назад на "Беларусьфильме" начались съемки сериала "Каменская". А "Другая правда" будет экранизирована?

Александра Маринина: Этот роман еще никто не читал. Телекомпаниям нужны сериалы, здесь же говорильня.

Поэт в России больше, чем поэт, а следователь?

Александра Маринина: Больше, чем юрист.

Так Марина Алексеева или Александра Маринина?

Александра Маринина: Марина Алексеева. В 1991 году я с коллегой Александром Горкиным написала детективную повесть "Шестикрылый Серафим". Повесть была подписана псевдонимом "Александра Маринина". А в декабре 1992 года попробовала самостоятельно написать книгу в детективном жанре. Так возник роман "Стечение обстоятельств", где впервые появилась оперуполномоченный московского угрозыска Анастасия Каменская.

Вы окончили музыкальную школу. У вас есть любимый звук?

Александра Маринина: Третий звонок на спектакль.