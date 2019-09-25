Геймеров разочаровала игра FIFA 20

Накануне состоялся долгожданный выход в свет очередной части знаменитого футбольного симулятора FIFA 20 на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Но вместо восторженных отзывов, разработчики получили массу разгромных рецензий от игроков со всего мира. По данным игрового раздела сайта Metacritic, рейтинг игры составляет 3,2 балла из 10, что можно назвать настоящим провалом.

Любопытно, что до официального поступления на прилавки игра получила отличную прессу и оценивалась журналистами, ведущими тему киберспорта в 83 балла из 100. Новый для игровой серии режим Volta Football, которому разработчики уделили особое внимание на многочисленных презентациях и игровых роликах, показался пользователям откровенно скучным и рудиментарным, но при этом журналисты хвалили его. Также игроки были глубоко разочарованы отсутствием значительных изменений как в геймплейном плане, так и в техническо-графическом в сравнении с прошлогодней частью - FIFA 19.

А чуть ранее состоялся релиз главного конкурента серии FIFA - PES 2020. Японская игра, в свою очередь, получила одобрение от геймеров и критиков.