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Рубрика: Происшествия

Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество

Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Обвинение в покушении на мошенничество предъявлено Следственным комитетом России генерал-майору МВД РФ Александру Мельникову, передает РИА Новости.

Фото: vesti.ru
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Следствие обратилось в Басманный суд столицы с ходатайством о заключении заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова под стражу до 24 ноября. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Другие детали дела пока не разглашаются.

Справка "РГ"

По данным официального сайта МВД РФ, генерал-майор полиции Александр Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность спецприемников, изоляторов временного содержания и подразделений охранно-конвойной службы.

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