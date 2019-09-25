Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество

Обвинение в покушении на мошенничество предъявлено Следственным комитетом России генерал-майору МВД РФ Александру Мельникову, передает РИА Новости.

Следствие обратилось в Басманный суд столицы с ходатайством о заключении заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова под стражу до 24 ноября. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Другие детали дела пока не разглашаются.

Справка "РГ"

По данным официального сайта МВД РФ, генерал-майор полиции Александр Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность спецприемников, изоляторов временного содержания и подразделений охранно-конвойной службы.