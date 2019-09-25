Система охраны лесов в России требует реформирования. Должны измениться и законы, и отношение к лесопользованию в стране. Если этого не произойдет, то уже через сто лет страна просто останется без леса. Такой неутешительный вывод прозвучал в Красноярске на выездном совещании по вопросам развития лесной отрасли, которое провел Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

В лесу, по сути, отсутствует хозяин. И это приводит к колоссальным проблемам. Семь нянек, которые призваны следить за порядком в лесу, действуют по принципу лебедя, рака и щуки. Особенно проблемы стали заметны после принятия Лесного кодекса, когда полномочия из федерального центра передали на места, при этом резко сократив лесхозы, а оставшимся лесникам урезав зарплаты. Небогатые муниципалитеты оставили без техники и допфинансирования. Тушить пожары, особенно удаленные, глубоко в тайге стало просто некому и нечем. Спасателям же МЧС, у которых техника есть, по закону не положено тушить лес, если пожар не угрожает населенным пунктам. Наложившиеся коррупционные проблемы и хищнические вырубки довершили картину.

Только в Сибири ущерб от махинаций с лесом оценивается в десять миллиардов рублей

Как отмечали на совещании многие, не только прокуроры, но и депутаты, и чиновники: тайга горит и вырубается гораздо быстрей, чем восстанавливается. Если не изменить ситуацию, то уже к концу века Россия перестанет быть "лесной" державой.

Цифры говорят сами за себя: ежегодно экономика несет огромные убытки от лесных пожаров. Потери только последних трех лет Счетной палатой РФ оцениваются в 68 миллиардов рублей.

- В большинстве регионов состояние средств и сил пожаротушения не соответствуют нормативным требованиям. Система предупреждения не сформирована. Все это не позволяет в полной мере обеспечить защиту лесов. Практически во всех регионах потребовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения специальной техники, - констатировал Юрий Чайка.

Этим летом ситуация особенно обострилась. Удушливая гарь от пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии распространилась над всеми соседними регионами. В сибирских городах летом стало нечем дышать. А причина оказалась простой. На фоне отсутствия техники и финансовых возможностей местные власти просто стали отказываться тушить удаленные возгорания. А те, в свою очередь, разгорелись и охватили колоссальные площади.

Юрий Чайка отметил, что решения не тушить пожары привели к серьезным последствиям. "В Иркутской области вследствие допущенной волокиты площадь возгорания увеличилась многократно - с 5 до 1,2 тысячи гектаров, - сказал Генпрокурор.