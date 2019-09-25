Головин впервые забил в этом сезоне

Футболист сборной России Александр Головин, в прошлом году подписавший с "Монако" пятилетний контракт, стал главным героем домашнего матча седьмого тура чемпионата Франции между монегасками и "Ниццей" (3:1).

Головин оформил дубль (29-я и 74-я минуты) и отдал результативную передачу. Наш полузащитник не только открыл счет своим голам в сезоне, но и помог клубу одержать первую победу в нынешнем национальном первенстве. В турнирной таблице "Монако" с 6 очками поднялся на 17-е место.

Главный тренер Леонарду Жардим отметил действия российского хавбека.

- Головин пришел к нам из чемпионата, который сильно отличается от Лиги 1, - приводит слова Жардима пресс-служба монегасков. - Он постепенно прибавляет, это важно для команды.

Напомним, что в прошлом сезоне Головин провел 35 матчей во всех турнирах за "Монако", забив в них четыре гола и отдав четыре передачи.