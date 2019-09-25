Госдума сформировала делегацию на сессию ПАСЕ

Совет Госдумы принял решение о направлении российской делегации на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил вице-спикер ГД, глава делегации Петр Толстой.

Напомним, что делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий после соответствующего решения ассамблеи.

- Делегация, состоящая из представителей всех фракций, летит на осеннюю сессию ассамблеи, - сказал Толстой, который входит во фракцию парламентского большинства.

Совет сформировал думскую часть делегации.

В состав российской делегации наряду с Толстым включены: Игорь Лебедев (ЛДПР), Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), Леонид Калашников (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Светлана Журова ("Единая Россия"), Сергей Пахомов ("Единая Россия"), Елена Серова ("Единая Россия"), Ирина Роднина ("Единая Россия"), Владимир Блоцкий (КПРФ), Роман Романенко ("Единая Россия").

На сессии, по словам Толстого, планируется выступление президента Франции Эмманюэля Макрона, а также нового генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

На сайте ПАСЕ также сообщается, что поступила просьба о так называемых "срочных дебатах" по теме якобы имевших место "нарушений демократических прав и подавления мирных протестов в РФ на фоне выборов в Мосгордуму".

Осенняя сессия ПАСЕ намечена в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.