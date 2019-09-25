Новости

Salvatore Ferragamo: Hybrid стали лучшей версией и кроссовок, и туфель 20:34
Сумки Postina от Zanellato: напоминание об итальянских почтальонах 20:34
Montblanc выпустил коллекцию дорожных аксессуаров в духе 1980-х годов 20:34
Вьетнам: место для показа новых круизных коллекций одежды 20:34
Пополнение легендарной коллекции Chopard: цветы в Happy Diamonds 20:34
Путин допустил расширение ассортимента газетных киосков 20:33
Мужской мультибренд St-James: меняя классику Belvest 20:33
Обновления от John Lobb: осенняя практичность не помешала элегантности 20:33
Piquadro обеспечит команду ЦСКА инновационными чемоданами на колесах 20:33
Голландский Suitsupply разработал самый легкий классический костюм 20:33
В Москве дебошир обжег глаза полицейским 20:18
Трамп заявил, что не давил на Зеленского 20:01
В Татарстане две девушки изнасиловали парня из-за разбитого телефона 19:48
В Белграде проходит первая Международная конференция "Память победителей" 19:47
Германия получила от Путина послание о моратории на размещение ракет 19:42
Захарова: Демократы выставили США на всемирное посмешище 19:38
Госдума сформировала делегацию на сессию ПАСЕ 19:16
ФСИН проверит видео с избиением заключенного в пермской колонии 19:05
Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии 18:58
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество 18:35
Путин связал снижение инфляции с "подкруткой" показателей Центробанком 18:27
В Сети появился трейлер инди-вестерна "Плохая земля" 18:27
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе 18:26
"КАМАЗ" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России 18:26
МИД РФ: США довели до предела напряжение на Ближнем Востоке 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 19:16
Рубрика: Власть

Госдума сформировала делегацию на сессию ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина

Совет Госдумы принял решение о направлении российской делегации на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил вице-спикер ГД, глава делегации Петр Толстой.

В ПАСЕ отреагировали на отказ украинской делегации принять участие в сессии

Напомним, что делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий после соответствующего решения ассамблеи.

- Делегация, состоящая из представителей всех фракций, летит на осеннюю сессию ассамблеи, - сказал Толстой, который входит во фракцию парламентского большинства.

Совет сформировал думскую часть делегации.

Володин предостерег ПАСЕ от излишней политизации докладов

В состав российской делегации наряду с Толстым включены: Игорь Лебедев (ЛДПР), Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), Леонид Калашников (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Светлана Журова ("Единая Россия"), Сергей Пахомов ("Единая Россия"), Елена Серова ("Единая Россия"), Ирина Роднина ("Единая Россия"), Владимир Блоцкий (КПРФ), Роман Романенко ("Единая Россия").

Володин: ПАСЕ должна срочно обсудить ситуацию с ракетами США

На сессии, по словам Толстого, планируется выступление президента Франции Эмманюэля Макрона, а также нового генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

На сайте ПАСЕ также сообщается, что поступила просьба о так называемых "срочных дебатах" по теме якобы имевших место "нарушений демократических прав и подавления мирных протестов в РФ на фоне выборов в Мосгордуму".

Осенняя сессия ПАСЕ намечена в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации Совет Европы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
Пропавших людей смогут найти по геолокации