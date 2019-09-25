Греф описал "человека будущего"

Высокая степень креативности, высокий уровень умения достигать результата и развитое системное мышление - именно такие качества видит в "человеке будущего" глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют "человека будущего". Первое - это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе - у этого человека хорошо развито системное мышление", - заявил он, выступая на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ.

По мнению Грефа найти человека, соответствующего всем трем качествам будет довольно непросто, поэтому "людей будущего" необходимо готовить, начиная с детского сада, и воспитывать всю жизнь, ведь все работодатели "охотятся" за профессионалами с широким кругозором и развитыми когнитивными и социальными навыками.

Говоря о том, стоит ли вкладываться в людей или же в развитие искусственного интеллекта, глава Сбербанка отметил, что, безусловно, вкладываться необходимо в людей. "Вкладываться в технологии иначе как вкладываться в людей невозможно", - цитирует РИА Новости его слова.