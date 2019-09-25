Хоккеисты "Динамо" вручили Даниилу Квяту свитер команды

+1 именитый динамовец в семью! Вадим Шипачев и Андрей Миронов вручили именной свитер Даниилу Квяту.



Желаем удачи в гран-при!#МыДинамо pic.twitter.com/Yha7KodFqA — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 25 сентября 2019 г.

Накануне Гран-при России по автогонкам в классе "Формула-1" российский пилот Даниил Квят прибыл в Москву, где успел прогуляться по Красной площади и получить подарок от хоккеистов "Динамо".

Даниил Квят прибыл в Москву перед Гран-при России, которое состоится 29 сентября на автодроме в Сочи. В столице Квят успел побывать на Красной площади, о чем о рассказал в Instagram.

Помимо этого пилот "Формулы-1" встретился с хоккеистами московского "Динамо" Вадимом Шипачевым и Андреем Мироновым, которые подарили автогонщику динамовский свитер.

"+1 именитый динамовец в семью! Желаем удачи в гран-при!", - написала в Twitter пресс-служба "Динамо".

На Гран-при России из-за замены силовой установки Квят стартует с последней позиции. В его активе 33 очка после 15 гонок сезона.