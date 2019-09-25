Итоги международной образовательной конференции в "Сколково" IP Академии 2019

В Инновационном центре "Сколково" завершилась международная образовательная конференция по интеллектуальной собственности IP Академия. За три дня конференции прошло 17 дискуссий и более 70 мастер-классов, объединивших более 160 спикеров и около 1500 участников. Российские и зарубежные эксперты обсудили самые актуальные вопросы создания, оценки и использования объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов.

Организаторами конференции выступили Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, коммуникационный бренд IPQuorum и Федерация интеллектуальной собственности. Официальными партнерами мероприятия стали Bayer, Squire Patton Boggs, "Зуйков и партнеры", Jacobacci & Partners, Eversheds Sutherland, Borenius, Semenov & Pevzner, Lidings, Nevsky IP Law, банк "Новый век", АНО ДПО "Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики". Генеральный информационный партнер - "Российская газета".

С приветственным словом на церемонии открытия к участникам конференции обратились председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов и президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

"Мы убеждены, что нашим технологическим предпринимателям не хватает знаний в области патентования. Не так много тех, кто занимался и занимается этой достаточно специфической сферой. Но мы никогда не сосредотачивались на авторском праве, поэтому мы нашли партнера - Ассоциацию IPChain, развивающую интеллектуальную собственность и творческие индустрии. Поддержка инновационного предпринимательства, которую осуществляет наш центр, невозможна без поддержки интеллектуальной собственности. Надеюсь, каждый из вас найдет на нашей конференции что-то нужное и интересное для себя",- заявил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, продуктивное взаимодействие участников IP Академии поможет создать синергию, которая даст импульс к аккумуляции и получению новых знаний об интеллектуальной собственности. "Как известно, интеллектуальная собственность - это не сама идея, не само творчество, это то, что закон знает об этой идее, то, что он пишет о ней. Давайте попробуем узнать на этой конференции не только о законе, но и об идеях, творчестве, о том, что и как созидается. Тогда, возможно, сонаправленный процесс изучения законодательных основ и обучение "закона" новым знаниям о формах и содержании творческих продуктов будет более продуктивным и создаст синергию", - сказал он.

В церемонии открытия также приняли участие президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова, директор Представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства" Елена Авакян, сооснователь и директор по развитию ООО "Промобот" Олег Кивокурцев. Открытие прошло в зале "Сфера" Технопарка "Сколково" - на главной дискуссионной площадке конференции.

Как отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в своем выступлении, только предприятия со стратегией развития интеллектуальной собственности могут отвечать на технологические вызовы современности: "Мы должны воспитать в себе такое отношение к интеллектуальной собственности, при котором сможем говорить о ней свободно и видеть свою стратегию. Каждое предприятие и предприниматель должны сами для себя определить ее. Когда это произойдет, у вас получится быть свободными и отвечать на технологические вызовы".

Каждый день работы IP Академии 2019 был посвящен отдельной теме: "Право творчества и технологии", "Право для рынков (традиционные и цифровые)" и "Цифровая реализация и защита прав (системы, сервисы и компетенции)".

ПРАВО ТВОРЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

Дискуссии и мастер-классы первого дня IP Академии прошли под темой "Право творчества и технологии".

Участники открывающей сессии "Новые объекты цифровой среды и медийного пространства vs классики интеллектуальной собственности" обсудили сходства и различия традиционных объектов интеллектуальной собственности и тех принципиально новых результатов интеллектуальной деятельности, которые появляются в цифровой среде.

Модератор сессии, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отметил, что диджитализация перевернула наши представления о том, что может выступать в качестве охраняемого правом интеллектуальной собственности объекта: "В цифровую эпоху каждый по большому счету стал творцом, и определить художественную, экономическую и общественную ценность только по "именитости автора" или объему произведения невозможно. В цифровую эпоху мы поглощаем большое количество информации и производим еще большее количество новых объектов, в том числе в результате творческого труда".

При этом в Гражданском кодексе уже есть все необходимое, чтобы регулировать возникшее многообразие современных объектов цифровой среды, уверен главный юрист по интеллектуальной собственности ООО "УК "РОСНАНО" Виталий Калятин. "Бесконечно увеличивать перечень объектов невозможно. Когда мы говорим "перечень объектов", в рамках ГК РФ под этим мы подразумеваем перечень существующих правовых режимов. Неслучайно в законодательстве нет определения произведения, и то, что мы понимаем под изобретением или товарным знаком, - это тоже некие рамки, в которые мы включаем объекты. Под тот или иной режим можно подводить все новые и новые объекты", - сказал он.

В ходе дискуссии "Альтернативы в оформлении прав на дизайн продукции: товарный знак, промышленный образец и объект авторского права - сравнение, преимущества и недостатки" эксперты подняли наиболее спорные вопросы, возникающие в процессе государственной регистрации и правовой охраны дизайна товарных знаков и промышленных образцов.

Вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская рассказала, что в современном мире объекты интеллектуальной собственности часто переходят из области авторского права в патентное право: "Интеллектуальная собственность становится единой и поэтому требует альтернативной охраны. Например, работа дизайнера защищена законодательством об авторском праве, но крупные компании в последние десятилетия предпочитают регистрировать дизайнерские решения в качестве промышленных образцов, особенно это касается товарных знаков. Сейчас вариантов правовой охраны очень много".

На сессии газеты "Ведомости" "IP в эпоху IoT и AI" представители крупнейших российских и международных IT-компаний, а также ведущие специалисты в области высоких технологий и права в цифровой экономике обсудили, какое влияние оказывает развитие высоких технологий на сферу интеллектуальной собственности, и наметили основные тренды в сфере IP в эпоху интернета вещей и искусственного интеллекта (ИИ).

Руководитель патентного направления Сбербанка Борис Герасин посетовал, что "в ДНК наших разработчиков и компаний нет понимания того, что, если вы создали уникальное решение, его нужно патентовать. Поэтому статистика у нас такая удручающая. Очень важно повышать грамотность предпринимателей в этой сфере". Однако, призвала директор по юридическим вопросам Samsung Electronics Rus Ирина Гунон, "не стоит закрывать патентами возможности технологического прогресса, потому что патенты - вещь хорошая, но это история про деньги, а прогресс не всегда про деньги, иногда прогресс просто про прогресс".

Подробнее про правовую охрану больших данных и особенности их использования рассказали на дискуссии "Большие данные vs интеллектуальная собственность".

Как объяснила д. ю. н., президент IPCLUB, приглашенный профессор-исследователь БФУ им. И. Канта Марина Рожкова, "большие данные требуют совершенно иных подходов, нежели мы привыкли. Раньше подобрать информацию можно было вручную. Но когда речь зашла о больших объемах, понадобилась автоматическая обработка, то есть алгоритм, который может быть запатентован и использован для определенных социальных, научных, коммерческих целей. Именно алгоритм применения больших данных можно считать результатом интеллектуальной деятельности".

При этом, по мнению вице-президента по правовым вопросам Ассоциации IPChain Ирины Яковлевой, анализ данных об объектах интеллектуальной собственности, их владельцах, качестве и количестве использования имеет особо важное значение, так как дает возможность бизнесу понимать, как избежать плагиата и развивать свой продукт. "Прямая защита данных практически невозможна. Опосредованно можно защищать носители, базу данных при помощи авторского права и частично ее содержание. Надеюсь, что в России будет сформирована прогрессивная правоприменительная практика, которая станет считаться с интересами бизнеса, а не вредить ему. Иначе мы столкнемся с последствиями GDPR, имеющимися в Европе, и колоссальными штрафами", - заметила Яковлева.

Первый день работы IPАкадемии завершился дискуссией на тему "Расширение открытого доступа к информации, охраняемой авторским правом", в ходе которой участники постарались найти ответ на вопрос: как предоставить открытый доступ к знаниям, не нарушив права авторов и правообладателей, и что нужно сделать для того, чтобы оптимизировать существующее законодательство.

"Население растет, растут и суммы затрат на культуру и развлечения. Количество авторов увеличилось в сотни тысяч раз, потребителей - в миллионы раз. Но при этом сам уровень культуры падает, вот такой парадокс. Поэтому государство должно сделать культуру доступной, стимулировать авторов, защищать их права", - отметил главный редактор информационного агентства Inter Media Евгений Сафронов.

Со своей стороны, заместитель директора нормативно-правового департамента Минкультуры России Алексей Кубышкин подтвердил, что "государство старается учитывать пожелания представителей из сферы культуры. Однако надо понимать, что на данный момент есть всего два варианта дальнейшего развития механизмов регулирования авторского права: беспрестанное изменение нормативных актов с фиксацией даже небольших индустриальных изменений либо создание новых цифровых сервисов, реестров и информационных ресурсов, упрощающих лицензирование и доступ к данным - с максимальным использованием уже существующих правовых механизмов. Я думаю, что первый вариант, предусматривающий бесконечное внесение правок в законодательство, - это утопия".

ПРАВО ДЛЯ РЫНКОВ (ТРАДИЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ)

Второй день IPАкадемии начался с дискуссии по теме "Защита права на товарный знак. Контрафакт и параллельный импорт", посвященной проблеме параллельного импорта в России и вопросам защиты предпринимателей от недобросовестной конкуренции, а потребителей - от некачественной продукции.

Президент ассоциации РАТЭК Александр Онищук считает, что "ограничение параллельного импорта привело к тому, что Россия стала лидером по производству электроники в Европе. Теперь рынок электроники - самый упорядоченный и легальный, он максимально устойчив и интересен для инвестиций. Все это стало возможным благодаря тому, что у компаний была защита".

Противоположную точку зрения высказала заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Яна Склярова: "Все инициативы ФАС появляются как реакция на дискомфорт на рынке. Сейчас мы видим, что необходимо использовать новые механизмы по доступу правообладателям к товарам и их контролю. При этом многие опасения моих коллег-предпринимателей, связанные с легализацией параллельного импорта и его влиянием на распространение контрафакта, не оправданы".

Особенности патентной аналитики и ее использование в качестве инструмента для достижения конкурентных преимуществ в различных отраслях обсудили эксперты на сессии "Патентный поиск и патентная аналитика".

Как объяснила руководитель направления по управлению интеллектуальной собственностью Управления научно-технического развития Департамента развития нефтепереработки и нефтехимии Дирекции нефтепереработки "ПАО "Газпром нефть" Марина Мазуровская, патентная аналитика помогает узнать, имеет ли продукт технологическое преимущество перед другими компаниями: "Патентная аналитика готова помочь там, где необходимо отсечь все тупиковые пути и малоэффективные решения. Она может указать на более действенные технологии, которые удовлетворят потребности вашей компании. Вы можете усовершенствовать аналитику и тем самым повысить эффективность НИОКР и сократить время на их разработку".

Руководитель проектов Яндекс. Патенты Алексей Застрожный считает, что патентные документы можно сделать максимально открытыми, доступными и удобными для изучения. "Цель проекта, который мы делали совместно с ФИПС и Роспатентом, - проверить, насколько базовые технологии Яндекса подходят для такой области, как патентный поиск. На этапе пилотной версии проект был признан успешным, и его запустили в продакшен. Сейчас от пилотной версии он отличается только интерфейсом", - пояснил Застрожный.

Во время дискуссии "Ключевые текущие IP/IT споры: scraping, crawling, поисковые системы, Big Data, защита бизнеса классифайдов" эксперты IP Академии обсудили вопросы, возникающие при использовании и коммерциализации технологий и нематериальных активов, не кодифицированных в российском законодательстве.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства", адвокат Елена Авакян рассказала, что "базы данных, которые зачастую формируются на основе Big Data, регулируются гражданским правом. С точки зрения юристов все базы подразделяются на два вида: объекты авторского права и объекты смежных прав, то есть инвестиционные базы данных, в которых защищаются не вложенные творческие усилия, а инвестиции, потраченные на обработку данных. В случае с объектами смежных прав законодатель запрещает использовать обработанные данные во зло. Сегодня Big Data пронизывает нашу жизнь, как воздух. Даже сейчас мы сидим на сессии и формируем большие данные. А исключительных прав на воздух нет ни у кого. Если я извлекаю большие данные, не нарушая чьих-то прав, то это законно".

Защита логотипов, товарных знаков, фирменного стиля и других средств индивидуализации в цифровой среде стала темой сессии "Защита средств индивидуализации в цифровой среде".

Руководитель проектов Ассоциации IPChain Владислава Корнева заметила, что наши представления о рынке контрафакта полностью трансформировались за последние годы: "Если раньше контролировать объем контрафактной продукции и бороться с ней можно было путем регулярных рейдов на всякие сомнительные площадки вроде Черкизовского рынка, то сейчас торговля контрафактом переместилась в интернет, причем даже не в онлайн-магазины, а в социальные сети. Первый российский пользователь был зарегистрирован в Instagram в 2012 году, а сегодня мы покупаем бренды через Instagram, и это наша современность".

По мнению управляющего партнера Deloitte Legal в СНГ Анны Костыра, под средствами индивидуализации в цифровой среде надо понимать не столько товарные знаки, сколько специфические цифровые активы, такие как аватарки, никнеймы, аккаунты в социальных сетях. "Порой мы регистрируем в качестве товарного знака целые страницы сайтов. Для чего мы это делаем? Когда у нас есть возможность защищать свои средства индивидуализации в качестве охраняемых ОИС, мы получаем магическую силу товарного знака, мы можем контролировать сходство до степени смешения. Чтобы меня не только не клонировали один в один, но чтобы также не появлялось аккаунтов и страниц, сходных с моими", - пояснила эксперт.

На дискуссии по теме "Актуальные проблемы интеллектуальной собственности в области медицины и фармацевтики" эксперты рассказали, как устроена система защиты прав на изобретения в области фармацевтики и медицины, и обсудили наиболее важные законодательные и технологические аспекты индустрии.

Вице-президент по промышленной собственности Ассоциации IPChain Александр Туркин отметил, что "доступность исследовательской информации, интенсивное взаимодействие R&D-центров, клиник, бизнеса могут приводить к практически одномоментному появлению схожих препаратов. Тот, кто подал заявку первым, выигрывает рынок, обесценивая все инвестиции других добросовестных разработчиков. В этом случае можно было бы воспользоваться правом преждепользования, если иметь полный набор доказательств о разработке".

При этом эксперт подчеркнул, что на стадии регистрации препарата шанс обнаружить нарушения интеллектуальных прав будет равен нулю, если при проверке возможного "аналога" не использовались технологичные решения: "Применение цифровых технологий может значительно упростить, повысить глубину процесса поиска информации и выявления возможных нарушений при регистрации препаратов, а также ускорить его".

В завершение второго дня работы IP Академии состоялась дискуссия "Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов, вопросы налогообложения". Эксперты в области финансов и права, банковского дела и цифровых технологий обсудили традиционные и новые методы оценки нематериальных активов.

Председатель совета директоров CO-FI Александр Сухотин, выступивший модератором сессии, призвал уделить внимание растущему вовлечению нематериальных активов в правовой и экономический оборот: "Появляются новые объекты интеллектуальной собственности, многие из которых законом еще никак не формализованы, меняются способы их распространения и использования. Все больше компаний, которые владеют нематериальными активами, озабочены не столько их регистрацией и защитой прав на них, сколько вопросами их адекватной оценки и корректной постановки на учет. Ввиду этого остро встает вопрос: как посчитать ценность интеллектуальной собственности?"

Несмотря на очевидные трудности в оценке нематериальных активов, спрос рынка на финансовые услуги с ними растет. Руководитель казначейства банка "Новый век" Александр Анисов рассказал, что со стороны банков также растет интерес к интеллектуальной собственности: "Пока еще отсутствует организованный рынок, позволяющий банку проводить прозрачные и честные с точки зрения реальных денег операции с нематериальными залогами. Но хочу отметить, что такой рынок сейчас формируется - появилась инфраструктура IPChain, краудлендинговая платформа CO-FI, биржа интеллектуальной собственности IPEX. Банки оптимистично оценивают перспективы такого вида операций".

ЦИФРОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ (СИСТЕМЫ, СЕРВИСЫ И КОМПЕТЕНЦИИ)

Последний день конференции был посвящен теме "Цифровая реализация и защита прав (системы, сервисы и компетенции)". Открывающей дискуссией стала сессия по теме "Постановление Пленума Верховного Суда о применении 4-й части ГК и самые обсуждаемые судебные решения по вопросам интеллектуальной собственности". Эксперты обсудили принятый в апреле документ, призванный обеспечить единообразную практику рассмотрения споров об охране и защите интеллектуальных прав, а также сделали обзор по конкретным кейсам.

По мнению адвоката, директора Некоммерческого фонда правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, Постановление Пленума Верховного Суда о применении 4-й части ГК стало по сути обобщением судебной практики, которое дает разъяснение для правоприменителей, но едва ли может использоваться как нормообразующий источник. "То, что видит Фемида, не совсем совпадает с практикой, с которой мы сталкиваемся. У нас очень своеобразно выстроена система права. Для судей, занимающихся вопросами гражданского права, их правовые нормы и судебные процессы понятны и применимы, а все остальные нормативные акты находятся по ту сторону МКАД, и неясно, есть ли они, подлежат ли он применению и что происходит, когда между ними возникает коллизия", - заявил Энтин.

На сессии "Антипиратский закон: последние тренды и вопросы применения" участники подняли вопрос о борьбе со злоупотреблениями в сфере авторского права.

Управляющий портфелем IT-проектов группы IPChain Валерия Брусникина считает, что суды - эффективная, но крайне дорогая и затратная по времени мера. "Время суда по блокировке одного ресурса - это миллионные потери для правообладателя. Если мы хотим решить проблему пиратства и работать в долгую, есть еще один механизм, который позволит правообладателю вести реестр "белых" ресурсов, то есть тех ресурсов, которые они отлицензировали с указанием непосредственного перечня ссылок на страницы, где размещен контент, и с обязательством поисковиков удалять все, чего нет в этих списках. История сложная, долгая, но единственно эффективная. С технической точки зрения уже есть готовые решения, позволяющие это реализовать, такие как инфраструктура IPChain", - сказала Брусникина.

Представители творческих профессий, специалисты в области IT-технологий и права обсудили угрозы и возможности творческой деятельности в цифровой среде на сессии "Цифровая среда создания и использования результатов творческой деятельности".

На большие перемены в области интеллектуальной собственности обратил внимание к. ю. н., доцент кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин РГАИС Константин Леонтьев: "Еще в 1940-х годах директор IBM говорил, что найдутся от силы пять человек, которые купят компьютеры. Все поменялось абсолютно непредсказуемо. И оказалось, что ни законодательство, ни юристы к этому не готовы. Получается, что закон сам по себе, практика сама по себе, а люди сами по себе". По мнению Леонтьева, сейчас основная задача - это определиться, начиная с самых базовых аспектов законодательства, что нужно охранять, к чему стремиться и как этого достичь.

Советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш добавил, что в последнее время возрос интерес к цифровым сервисам фиксации прав: "Сейчас рынок интеллектуальной собственности очень инвестиционно привлекательный, но непонятный. Чем больше информации об объектах интеллектуальной собственности будет находиться в открытом доступе, тем выше будет уровень доверия со стороны инвесторов и, соответственно, капитализация рынка. Существующее законодательство достаточно прогрессивное, но у нас наблюдается огромный разрыв между технологическими возможностями и общественным сознанием. Для этого мы постарались создать такую инфраструктуру, которая позволит осуществлять все действия в цифровой среде и упростит вопросы фиксации авторства и распоряжения правами. IPChain и подключенные к ней сервисы позволяют фиксировать объект, совершать с ним разные транзакции, разрешать споры. При этом технология распределенного реестра обеспечивает неизменность и сохранность фиксируемого кейса".

Вопрос границы свободного использования контента подняли на дискуссии по теме "Цитирование, Model Release, некоммерческое использование: где границы законного использования контента и как их защитить?".

Генеральный директор телеканала РБК, директор по юридическим вопросам холдинга "РБК/Ру-Центр" Тимофей Щербаков пояснил, что цитирование контента является важным вопросом в работе СМИ, и заявил о необходимости четкого разграничения двух понятий - "иллюстрация новости" и "цитирование в новости". "Если произошла катастрофа, мы берем видео очевидцев из соцсетей с указанием ссылки на источник. Кстати, аккаунт никак не идентифицирует автора, и в случае претензии от автора видеоролика мы просто удалим контент из новости, потому что срок ее актуальности крайне недолгий. Или другой пример: если мы снимаем фильм про работу выставки, то мы договариваемся с музеем обо всех условиях использования экспонатов. Но когда мы демонстрируем сюжет о том, что хулиганы разгромили выставку, то здесь мы цитируем изображение музейных ценностей. Наш посыл в том, что в случаях со срочными новостями мы всегда будем защищаться через цитирование, поскольку пока что закон не дает нам другого механизма. Во всех остальных случаях мы покупаем фотографии через фотобанки и покупаем лицензии на видео", - рассказал Щербаков.

На сессии "Особенности распоряжения долями в исключительном праве" эксперты обсудили, зачем нужно выделять доли в исключительном праве, и высказали практические пожелания для готовящегося законопроекта, призванного разрешить проблемы соавторства в широком спектре индустрий.

Необходимость выделения долей в исключительно праве особенно остро стоит перед кино- и музыкальной индустриями, рассказали их представители. По словам юридического советника Гильдии продюсеров России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александры Радоминовой, "нам очень не хватает для дальнейшего развития кинематографии инструмента, который позволял бы реализовывать не только право на фильм в целом и не только путем выдачи лицензии, а который давал бы инвестору понять, что вот его доля, и она стоит денег. Если он захочет выйти из проекта, он может эту долю продать кому-то другому, и процесс производства фильма не будет из-за его выхода прерван".

Генеральный директор Warner Music Russia Ольга Ким поделилась, как с точки зрения долей обстоят дела в музыкальной индустрии:

"Рынок есть, правила игры на нем уже устоялись, они действуют и работают, а законодательства все нет. К примеру, наше издательство управляет огромным каталогом не только российской, но и зарубежной музыки. На Западе доли есть. Получается, что между реальным положением дел и судебной практикой появился большой разрыв. Это приводит к тому, что наши возможности по защите интересов наших клиентов критически слабы. Такая неурегулированность на рынке в первую очередь дискриминирует российских авторов, особенно при выходе на другие рынки".

Исполнительный директор, руководитель судебной практики IPCodex Наталья Полианчик также указала на необходимость создания четкой и адекватной судебной практики: "Мы надеемся, что, несмотря на желание государства оградить правообладателей от них самих, изменения в существующее законодательство продолжат активно обсуждаться, и наши пожелания будут учтены. Чтобы первый правообладатель, который придет в суд, не нес бремя по розыску других правообладателей, по их стимулированию в том, чтобы они участвовали в процессе и поддерживали его исковые требования. А суд, со своей стороны, не переживал, что его справедливое и разумное решение будет отменено и пересмотрено на процессуальных основаниях".

Завершилась конференция дискуссией на тему "Тренды развития рынка образования и вопросы практической подготовки специалистов по интеллектуальной собственности".

По мнению к. ю. н., заместителя директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Екатерины Еременко, "сегодня в нашей стране очевиден разрыв между кадровой потребностью в сфере интеллектуальных прав и образованием. Работодателям не хватает профессионалов, а выпускники не всегда находят работу по специальности".

Ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) Иван Близнец подтвердил, что необходимо введение государственной системы подготовки специалистов по интеллектуальной собственности: "Она должна подразумевать целевую подготовку на всех этапах. Мы ничего не добьемся, если не будет единой системы. В нашей истории был хороший пример - в 1967 году приняли решение о развитии патентной системы в СССР, главным критерием которой была подготовка кадров. В результате СССР вышел на первое место в мире по количеству патентов".

Профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколковского института науки и технологий Кельвин Уиллоуби рассказал, как в Сколтехе обучают важности коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности: "Мы предлагаем обучение высокотехнологичным профессиям и уделяем особое внимание тому, чтобы включать в основную программу курсы, посвященные вопросам управления и защиты интеллектуальных прав. Студенты на практике учатся создавать и коммерциализировать результаты своего интеллектуального труда".

Помимо деловой и образовательной программы в рамках конференции IPАкадемии прошли культурные мероприятия: вечер Wine & Prosecco от банка "Новый век" под модную инструментальную музыку в исполнении композитора Кирилла Рихтера и вечер Italian Wine Reception от LexisNexis, закончившийся выступлением артистов балета.

В завершение работы конференции всем участникам были выданы сертификаты об успешном прохождении курсов IP Академии.

Партнеры:

Bayer, Squire Patton Boggs, "Зуйков и партнеры", Jacobacci & Partners, Eversheds Sutherland, Borenius, Semenov & Pevzner, Lidings, Nevsky IP Law, банк "Новый век", АНО ДПО "Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики" Digital IP.

Информационные партнеры:

"Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", телеканал М24.ru, независимое информационное агентство "Интерфакс", Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), журнал Суда по интеллектуальным правам, Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ), IP CLUB, издательский дом "Интеллектуальная собственность", журнал "Изобретатель и рационализатор", журнал "Патентный поверенный", журнал "Патенты и лицензии. Интеллектуальные права", Межрегиональная общественная организация содействия деятельности патентных поверенных "Палата патентных поверенных", информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ, портал Право.ru, PravoTech, информационно-правовой портал "Закон.ру", издание Rusbase, образовательный проект юридического факультета МГУ "Школа мастеров", Университет НТИ "20.35", журнал "Стратегия", Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России", журнал Legal Insight, кафедра экономики инноваций экономического факультета МГУ, студенческий совет МГУ имени М.В. Ломоносова, Бизнес-инкубатор МГУ, портал "Экономика и жизнь", информационное агентство Inter Media, информационно-сервисный портал "Индикатор", интернет-портал Copyright.ru.