Скоро на экраны выйдет приключенческий мультсериал "Стражи". Его герои - отряд участников Движения из будущего. Самое интересное, что их прообразом стали ребята из созданного по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

Автор сценария этого сериала - писатель и продюсер Олег Рой. Мультипликационные Стражи по его сценарию противостоят злодею профессору Мортусу и его армии дронов.

По словам лидера "Юнармии" Героя России летчика-космонавта Романа Романенко, зрители мультипликационных "Стражей" станут свидетелями захватывающего путешествия в будущее.

- Наши анимационные герои, конечно, придуманы. Но их прообразы списаны с реальных юнармейцев, - рассказал Романенко. - Нужно то природную катастрофу предотвратить, то выжить в экстремальных условиях, то помирить заклятых врагов. Иначе - все человечество под угрозой. Вот тут-то и проявляются те навыки, которые юнармейцы приобрели у нас в движении. Хотя не обойдется и без волшебства.

Как уверяет сценарист Олег Рой, это будет настоящий блокбастер с современными 3D-эффектами. "Игровая графика, реалистичные движения, реалистичные персонажи, богатая сюжетная линия. На этом проекте мы помоделируем с размахом. Хотим побороться с конкурентами за право называться "Лучшим анимационным фильмом". А почему нет?" - пояснил Олег Рой.