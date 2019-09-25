"К звездам": сын за отцом не отвечает

С "Апокалипсисом сегодня" Копполы фильм "К звёздам" Джеймса Грэя не сравнил ещё только ленивый. Здесь протагонист тоже - через тернии, разумеется - пробивается к загадочной и полумифической фигуре, из общепризнанно героической превратившейся в зловещую и опасную. Только есть существенный нюанс - целью главного действующего лица на этот раз является его отец. Таким образом знакомый сюжет оборачивается прозрачной религиозной метафорой.

Майор Рой Макбрайд - исключительно уравновешенный и патологически хладнокровный астронавт НАСА с невозмутимой физиономией Брэда Питта, пользующийся уважением и любовью начальства, получает секретное задание - добраться через Луну до Марса и связаться со своим легендарным предком, который много лет назад отправился куда-то к Нептуну с исследовательской миссией - тоже, понятное дело, секретной. Исчезновению официально считавшегося погибшим Макбрайда-старшего (Томми Ли Джонс), как оказалось, предшествовало его весьма загадочное поведение, и с его судьбой не всё так однозначно. Более того, охватившие Землю и другие планеты катаклизмы, чреватые - ни больше ни меньше - Концом света, связывают с деятельностью пропавшего учёного.

Действие, как нетрудно догадаться, расположено в относительно недалёком будущем: Луна уже колонизирована, Марс заселён, а человечество вновь обратилось к поиску внеземного разума. Не забывая между делом демонстрировать свои самые неприглядные качества: межгосударственным распрям края не видно, естественный спутник поделен на нестабильные и погрязшие в территориальных спорах национальные секторы, загажен туристами и вдобавок терроризируется лунными пиратами.

Технический прогресс, в общем, моральным не сопровождается, что подтверждает привычно бездушная американская система, коей Рою через некоторое время приходится противостоять, не только преодолевая естественные внешние препятствия, но и справляясь с правительственными кознями - в духе шпионских боевиков. Пессимистичное будущее Грэя - будущее космического рывка с космическими же ценами на элементарные удобства, управляемое мелочными циниками - не мечтает ни о каком сверхчеловеке Кубрика и Кларка, а богоискательство и поиск ответов на вечные вопросы остаются уделом романтиков, фанатиков и лично заинтересованных аутсайдеров.

Джеймс Грэй - режиссёр, известный своими вопиюще несовременными криминальными драмами, с богоискательством и вечными вопросами расправляется по своему обыкновению лихо и просто. Всё визуальное великолепие с рядом изумительных, насколько впечатляющих, настолько и безумных - под стать "Гравитации" - сцен-аттракционов, служит безупречным фоном для выведенной жирными буквами и на всякий случай разжёванной вслух нехитрой идеи, с которой, кстати, поспорил бы герой предыдущей ленты режиссёра: не там мы бога ищем, мечтаем не о том, а о самом главном, гоняясь за космическими журавлями, забываем, а ведь оно - совсем рядышком, только руку протяни.

Такой обезоруживающе простой гуманизм роднит "К звёздам" скорее с "Человеком на Луне", чем с "Интерстелларом" (отметим, что его снимал тот же оператор - Хойте Ван Хойтема). Фильм Грэя полностью лишён обманчивой нолановской многозначительности, хотя и не может похвастаться изящностью и ненавязчивостью интонации Шазелла.

Стоила ли такая скромная начинка столь пышной формы - решать зрителю. Во всяком случае, "К звёздам", в отличие от того же "Интерсталлара", не старается казаться содержательно чем-то большим, чем он на самом деле является. В этом старомодность Грэя, определённо, сыграла ему на руку.

3.5