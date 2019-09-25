Кабмин представил Путину детали плана ускорения экономики России

Кабинет министров на совещании в Кремле представил президенту России детали плана по наращиванию инвестиций в основной капитал.

Это необходимо для наращивания роста экономики страны, от чего зависит благополучие граждан, а это, напомнил глава государства, одна из основных задач правительства.

Подготовить меры Владимир Путин распорядился еще летом с крайним сроком исполнения - 15 октября. Министр экономического развития Максим Орешкин заверил, что план находится в зрелой стадии, продолжаются отдельные согласования.

На прошлой неделе, заметил Путин, кабинет министров утвердил проект бюджета на 2020-2022 годы, и уже в 2021 году ожидает рост ВВП страны выше 3 процентов. "Чтобы такую задачу решить, необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал, - обратил внимание президент. - Их прирост должен увеличиться более чем в два раза - с текущих 2 процентов до 5 процентов уже в следующем году. Это очень непростая, амбициозная задача, достаточно трудная к реализации".

Глава Минэкономразвития привел данные статистики, которая говорит о восстановлении темпов роста экономики в начале третьего квартала года до 1,6-1,7 процента. Но в следующие 12 месяцев существуют риски замедления. Есть на то независящие от правительства факторы - например, снижение темпов роста мировой экономики, - но не отрицает кабинет министров и внутренние проблемы. Ключевой Минэкономразвития считает замедление кредитной активности банковской системы.

Первый блок плана касается активизации инвестиций на региональном уровне. "Мы здесь предлагаем пойти на умное снижение налога на прибыль - налога на прибыль для компаний, которые инвестируют", - рассказал министр Орешкин. В Налоговом кодексе уже вписано понятие инвестиционной налоговой льготы. Компания, которая инвестирует, может в период постановки основных средств на баланс снизить объем выплат по налогу на прибыль. Право предоставлено регионам, но они не торопятся вводить льготу, потому что в первые два года происходит выпадение доходов. Кроме того, фиксируется снижение инвестиций регионов в инфраструктуру. Их тоже нужно наращивать.

Обе меры, подчеркнул глава МЭР, означают увеличение дефицитов региональных бюджетов, поэтому необходимо их подкрепление через предоставление ресурсов с федерального уровня. По этому поводу премьер-министр Дмитрий Медведев проводил совещание накануне, идет поиск средств.

- Увеличение таких региональных инвестиций, особенно в первой половине следующего года, нам кажется крайне необходимым, - обосновывал Орешкин важность этих мер. - С одной стороны, чтобы не получить замедление темпов экономического роста, с другой стороны, чтобы заложить долгосрочный фундамент для ускорения темпов роста.

Второй блок мероприятий направлен на восстановление доверия предпринимателей к власти. В нем выделено четыре важных направления работы: завершение реформы контрольно-надзорной деятельности, снижение административных барьеров, создание предсказуемых условий с точки зрения регуляторики.

- Четвертая, очень важна история, связана с восстановлением доверия предпринимателей к правоохране и судам, - заявил глава Минэкономразвития. - Без изменения тренда здесь - а, к сожалению, по опросам предпринимателей тренд в последние несколько лет носит негативный характер - получить позитивный результат по инвестиционной активности будет очень трудно.

Третий блок мер связан с обеспечением инвестиционного процесса необходимым финансированием. Этому могут помочь новые механизмы долгосрочного сбережения, в частности, проект гарантированного пенсионного продукта, и коллективного инвестирования через создание фондов, куда крупные компании могли бы вкладывать средства для последующего вложения в другие отрасли экономики.

Президент обратился к правительству с одной просьбой. "Если власти к чему-то не готовы, не нужно забрасывать их деньгами, - отметил он. - Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить к повышению цен".