Как граффити стали неотъемлемой частью городской среды в Москве и Минске

В Москве уличные граффити стали настолько заметной частью городской среды, что по лучшим их образцам водят экскурсии.

Одна из них, к примеру, начинается возле Курского вокзала у здания торгового центра "Атриум". Это огромное здание с глухими стенами долгое время считали архитектурной ошибкой - мол, закрыло собой вокзал и лишило его площади. Но все изменилось в прошлом году, когда для работы над новым обликом здания пригласили 11 знаменитых уличных художников из разных стран мира. За несколько месяцев они превратили постройку в символ стрит-арта.

На одном из угловых фасадов, например, появилась работа под названием "Эволюция". Общая площадь рисунка - 800 кв. м, а высота - сразу 40 метров - это сопоставимо с 12-этажным домом.

Много в Москве и менее масштабных, но оттого не менее значимых граффити. На Большой Дмитровке неподалеку от Большого театра с 2013 года красуется большая фреска бразильского художника Эдуардо Кобра. На ней изображена сцена из балета "Лебединое озеро" в исполнении Майи Плисецкой. Сегодня это одно из самых популярных мест в центре города.

Соседствует строгий классический памятник с ярким граффити и на Боровицкой площади прямо у стен Кремля. Монумент князю Владимиру здесь смотрит прямо на торцевую стену дома с изображением Пожарского и Минина. Портрет другой выдающейся исторической личности взирает на князя с соседнего дома - это изображение полководца Михаила Кутузова, также занявшее всю стену. Работы созданы в рамках проекта Российского военно-исторического общества - благодаря ему портреты прославленных героев появились в разных частях города.

Отдельными резервациями для граффити стали и культурные центры, возникшие на территориях старых заводов и фабрик. "Винзавод", "Флакон", арт-пространство "Авиатор" - каждое может похвастать уличными галереями стрит-арта. Пресс-секретарь центра дизайна Artplay Наталия Рубина рассказала "СОЮЗу", что к уличному искусству в центре относятся как к музейной экспозиции под открытым небом.

"На наших стенах отметились многие известные художники, а некоторые рисунки появились больше 10 лет назад - с момента переезда Artplay на "Курскую", - говорит она. - Экспозиция постоянно пополняется, но старые рисунки мы не закрашиваем, а бережно сохраняем. Недавно делали ремонт одного из строений и граффити с сиренами тщательно законсервировали, чтобы рабочие не повредили его во время ремонта". Рубина добавляет, что благодаря ярким стенам территория центра популярна у пользователей соцсетей - на фоне граффити любят фотографироваться.

Подтверждает эту тенденцию и квартал типовых пятиэтажек на улице Изумрудная, что на северо-востоке Москвы. Еще в 2007 году российские и зарубежные художники раскрасили здесь с десяток домов, и с тех пор гости столицы даже приезжают сюда на экскурсию. Район прозвали кварталом граффити.

Впрочем, далеко не всегда жители многоэтажек с одобрением воспринимают превращение своих домов в арт-объекты. В апреле этого года, например, на фасаде дома 1910 года постройки в центре Москвы появился портрет рэпера Ратмира Шишкова, погибшего больше 10 лет назад в автокатастрофе. Рисунок заказал музыкант Тимати для съемок клипа, однако многие жители посчитали это вандализмом и пожаловались властям. В итоге портрет убрали.

Таких историй в Москве - десятки. Во многом поэтому московские власти в июле выпустили постановление, которое регламентирует появление в городе граффити. По новым правилам изображать на стенах можно выдающихся личностей и исторические события, а также рисовать на темы науки, спорта и искусства. Под запрет попала любая реклама, а также призывы к насилию и жестокости, изображение табака, алкоголя и многого другого.

Желающие сделать граффити теперь должны представить проект, который рассмотрит межведомственная комиссия. Кстати, чтобы на стенах жилого дома возникли картины, на это должно дать добро большинство жильцов. Такое правило действовало и раньше, но теперь бумагу о согласии жителей художники должны подавать властям вместе с проектом рисунка.

Тем временем

Крупнейший в мире музей граффити под открытым небом этим летом появился в подмосковном городе Одинцово. В жилом микрорайоне Новая Трехгорка провели фестиваль Urban Morphogenesis - художники разрисовали стены 26 домов. На фасаде одной из высоток появилось самое большое в мире портретное изображение космонавта Юрия Гагарина - его нарисовал итальянский граффитист Йорит Агоч.

А как в Беларуси?

Граффити в Минске за последние годы завоевали статус не просто уличных украшений, а одного из самых популярных туристических объектов. И главный адрес здесь - улица Октябрьская, которая пять лет назад из непримечательного промышленного района превратилась в локацию уже традиционного фестиваля Vulica Brasil. Яркие картины тут дело рук уличных художников из Беларуси и Бразилии. Не случайно в этом году, в канун II Европейских игр, телеканал Euronews представил видеоролик именно об этом творческом районе белорусской столицы.

В Беларуси для того, чтобы на фасаде серой многоэтажки появился яркий рисунок, нужны специальное разрешение от городских властей и согласие собственников здания. Если же изобразить что-либо баллончиком самовольно, это чревато административной и даже уголовной ответственностью за порчу имущества. Итак, что делать, если хочется украсить скучную панельку рисунком? Согласовать свое решение с районной администрацией города и собственником данного помещения, стены или здания. Причем согласовать нужно не только намерение сделать граффити, но и тему, которую художник планирует изобразить. И конечно же, должны дать свое согласие люди, которые живут на этой территории.

В Мингорисполкоме не раз обращали внимание, что городские власти не против граффити. Наоборот, активно налаживают сотрудничество с людьми, которые занимаются этим профессионально. А вот к вандализму подход строгий, и уже немало случаев, когда изображения приходилось восстанавливать коммунальщикам. Были случаи, когда за восстановление ярких рисунков голосовали рублем жители соседних домов, которых радовали такие украшения. Впрочем, встречаются и ситуации, когда рисунки не приглянулись горожанам. Так, в прошлом году после долгих споров желтой краской закрасили граффити на стене дома по улице Воронянского в Минске: работа греческого художника "Человек без лица" не пришлась по вкусу местным жителям.

Что рисуют в Минске? Главная тема белорусских граффити - природа и национальные символы. Здесь можно увидеть зубра и аистов, фольклорного гусляра и Кароля Чапского, который управлял Минском в начале прошлого века. Еще одна популярная тематика - экологическая, поэтому граффитисты охотно высказываются на тему загрязнения окружающей среды или сохранения редких видов животных. Встречаются на минских муралах и мировые знаменитости вроде Ван Гога или Фриды Кало. К слову, три года назад во время Дней Москвы появилось в Минске граффити с мальчиком и девочкой в одеждах с национальными орнаментами, символизирующее дружбу двух наших стран. Автором работы стал российский художник Артур Кашак, чье граффити по мотивам фильма "Звездные войны" ранее появилось в Москве.

Не отстают и регионы. Красочные муралы все чаще появляются на пятиэтажках районных и областных центров. Нередко это не только яркие творческие, но и образовательные проекты. Особенно активно такой подход использует МЧС, чтобы привлечь внимание к безопасности и последствиям ЧП. Граффити становятся и частью важных городских событий. Например, в прошлом году к юбилею города Столбцы, родных мест Якуба Коласа, появилась целая серия рисунков - четыре девятиэтажных дома украсили муралами, отображающими четыре времени года и четыре места, где проживал выдающийся писатель, - Акинчицы, Ласток, Альбуть и Смольня. А этим летом аллея из красочных сюжетов украсила улицу стрит-фуда в Молодечно, причем большинство картин рисовали местные дети.

Кстати

Какую страну можно считать родиной граффити и когда появился первый рисунок? Историки не могут дать на эти вопросы точного ответа. К первым проявлениям стрит-арта можно отнести даже древние наскальные рисунки, но граффити все же принято считать довольно молодым искусством, возникшим в начале XX века. Тогда первые рисунки стали появляться на товарных вагонах и в подземных переходах в США.