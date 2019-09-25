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Рубрика: Общество

Как написать итоговое сочинение и получить "зачет"

Текст: Ксения Колесникова
В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки опубликовали методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению. Для большинства 11-классников оно пройдет в этом году 4 декабря. Заявление на участие они должны подать в свою школу не позднее чем за две недели до старта мероприятия.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Что важно? "Зачет" по сочинению - это допуск к ЕГЭ. Продолжительность испытания - 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объем - не менее 350 слов, минимально допустимый - 250 слов.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Во время работы старшеклассникам нельзя пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами. Под запретом также оказались письменные заметки, собственные словари и литературные тексты. Вся надежда только на собственную память. Любой нарушитель будет удаляться с испытания, а значит, имеет большой шанс и вовсе не попасть на ЕГЭ.

Открытые направления тем для итогового сочинения уже объявлены: "Война и мир" - к 150-летию великой книги, "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она". При этом конкретные темы станут известны за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе.

По каждому из направлений эксперты Рособрнадзора дали рекомендации выпускникам:

1. "Война и мир" - к 150-летию великой книги

Попытка осмысления важнейших исторических и нравственно-философских уроков знаменитой толстовской эпопеи. Опираясь на нее, можно поделиться собственными размышлениями о стремлении человека к гармонии, о причинах разлада, поисках согласия между людьми, о многозначности понятий "война" и "мир", их сложном соотношении, о природе подлинного героизма.

2. Надежда и отчаяние

Эти понятия могут быть соотнесены с выбором активной или пассивной позиции по отношению к несовершенствам жизни.

Фото: Владимир Аносов
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"Многие литературные герои оказываются перед трудным выбором: проявить слабость и сдаться или бороться, не теряя веры в людей и собственные силы, - рассуждают эксперты. - Проиллюстрировать проявления этих разных жизненных позиций можно, обратившись к произведениям литературы".

3. Добро и зло

Их вечное противостояние - основа большинства сюжетов мировой литературы и фольклора. Познание добра и зла, определение границ между ними - неотъемлемая часть человеческой судьбы.

"Преломление читательского опыта ученика в этом ракурсе даст необходимый материал для раскрытия любой из тем этого направления", - заключают эксперты.

4. Гордость и смирение

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Осмысление этих понятий в философском, историческом и нравственном аспекте. Понятие "гордость" может быть осмыслено как позитивно - чувство собственного достоинства, так и негативно - гордыня. "Смирение" можно рассматривать как рабскую покорность или как внутреннюю силу.

"Выбор смысловых аспектов и примеров из литературных произведений остаются за автором сочинения", - подчеркивают в Рособрнадзоре.

5. Он и она

У участников сочинения будет возможность рассмотреть разные проявления этих отношений: от дружбы и любви до конфликта и неприятия.

"Предметом размышления может стать многообразие взаимоотношений мужчины и женщины в социальном, культурном, семейном контексте, включая духовные связи между ребенком и родителями, - отмечают эксперты. - В обширном литературном материале можно найти примеры осмысления тончайших нюансов сосуществования этих двух миров, именуемых "он" и "она".

Кстати

Выпускники, получившие "незачет" или не сдавшие сочинение по разным причинам в декабре, смогут написать его в резервные сроки - 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор
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