Как школьнику стать программистом в 16 лет

Новости

Видео: на авиабазе Хмеймим построили укрытия для Су-34 и Су-35 09:51
На Чукотке у мужчины нашли банку с золотом на 2,8 млн рублей 09:49
На Ставрополье сообщили об исчезновении самолета 09:48
В Хабаровском крае подняли по тревоге более 800 спецназовцев 09:47
В стрельбах на юге приняли участие 13 тысяч артиллеристов 09:45
В Сочи зафиксирована рекордно низкая температура за 125 лет 09:44
"КАМАЗ" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России 09:37
Рынок акций США снизился из-за Китая и угрозы импичмента Трампу 09:29
Новосибирский театр кукол поставит спектакль по заявке Роскомнадзора 09:29
"Умные" подушка и матрац проследят за сном младенца 09:23
Спасение горящей в районе Курил плавбазы обойдется владельцу в 30 млн 09:23
Регионы Енисейской Сибири получат перспективную концепцию развития 09:22
Китай спустил на воду первый корабль нового типа 09:19
У Лаврова и Зеленского состоялся краткий разговор в Нью-Йорке 09:12
Врач рассказала, в каком случае пальмовое масло безвредно 09:12
Мощь на батарейках: кроссовер Jaguar I-Pace получит "заряженную" версию 09:02
Россия увеличила дальность морской ядерной ракеты 09:01
Принц Гарри с супругой снова разочаровали королеву Елизавету II 08:52
Блогеры выяснили, сколько спиц в диске нужно, чтобы машина могла ехать 08:45
Эстония отменила бесплатный безвиз для граждан Украины 08:35
Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" собрал 15 тысяч участников 08:09
Бразильский боец ММА попросил главу UFC о бое с Нурмагомедовым 07:55
Глава Bellator пообещал провести в РФ турнир с участием Емельяненко 07:46
В шахте под Оренбургом погиб горняк 07:33
США не пустили россиян на конференцию по запрету ядерных испытаний 07:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
25.09.2019 08:23
Рубрика: Общество

Как школьнику стать программистом в 16 лет

Текст: Ксения Колесникова
Стать программистом в 16 лет? Самому зарабатывать, не "проседая" по учебе? Создавать мобильные приложения и параллельно готовиться к ЕГЭ? Почему бы и нет: старшеклассники из Пензы - Леша Медведев и Саша Харламов - такие задачки решают на "раз-два".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ребята заболели программированием еще в 6-7 классе: началось все, как обычно, с компьютерной игры.

- В двенадцать лет я очень любил "резаться" в Minecraft на телефоне и узнал, что для него можно создавать разные скрипты. Скрипт - это такое дополнение к игре, - объясняет Саша. - В нее можно включить нового персонажа или "прокачать" уже существующего героя.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минпросвещения поддержало законопроект о горячем питании школьников

И уже через год Саша разработал первое "взрослое" приложение для Android - мобильный учебник о том, как делать скрипты для любимой игры.

Его скачали почти 10 тысяч пользователей. И Саша со смехом признается, что до сих пор не может побить этот рекорд. После скриптов для игрушек начались проекты посерьезнее - в восьмом классе по совету учителя информатики парень поступил в Яндекс.Лицей.

Обучение для всех детей бесплатное. За два года ребята становятся настоящими программистами, "работают" на языке Pyton, фрилансят, создают собственные проекты и зарабатывают в 16-17 лет порой даже больше родителей.

К примеру, Саша вместе с другом Русланом Шафеевым придумал и создал оригинальную карточную игру для "Алисы" - голосового помощника Яндекса. За нее ребята получили премию 100 тысяч рублей. На что потратят приз?

"На продвижение своего проекта - приложения для Android, помогающего изучать языки. Пользователь будет получать по два-три слова в день и запоминать их через игры". А если проект не пойдет? "Тогда поеду мир посмотреть", - улыбается школьник. Разработка приложения сейчас занимает почти все его время. Выдается свободная минута? Саша прямо на бумаге рисует прототипы. А вечером, придя домой после школы или тренировки по легкой атлетике, садится за компьютер писать код.

История Леши Медведева - еще интереснее. Про Яндекс.Лицей школьник тоже узнал от учителя информатики, поступил два года назад, в девятом классе.

"Когда мы изучали веб-разработку в "Лицее", финальным проектом было создание социальной сети", - рассказывает выпускник.

Фото: Phonlamai photo
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе

Сегодня Леша учится в 11 классе, работает на фрилансе, получая до 20 тысяч рублей за проект. В основном это веб-разработка: сайты и интернет-страницы. Заработанные деньги не тратит.

"Они - моя финансовая подушка. Если что, продержит какое-то время на плаву, а в дальнейшем планирую инвестировать накопления в свои проекты". Сейчас их у Леши как минимум два. Первый - нейросеть, предсказывающая курс валют с точностью до 70%. Второй проект придумали вместе с товарищем по "Лицею" Павлом Соломатиным - новый язык программирования: "Pyton сейчас, наверное, самый классный язык, но мы считаем, что можно еще лучше". Закончить создание нового языка товарищи планируют в ближайшие 5 лет - все-таки трудоемкая работа.

Как школьник успевает работать и учиться? "На школу уходит по 8-9 часов в день, но остается около 4 часов, в которые я могу спокойно поработать", - признается Леша. Параллельно идет подготовка к ЕГЭ и домашние задания. Программирование Леша считает одним из самых востребованных занятий в ближайшие годы. Куда поступать после школы, пока не выбрал.

На вопрос про отдых парень улыбается и спокойно отвечает: "Есть 3 часа в неделю на тренажерный зал и, конечно, бывают дни, когда просто разрешаю себе не работать. Не считая ЕГЭ, почти все как у взрослых".

Кстати, сегодня Яндекс.Лицей работает почти на 300 площадках в 127 российских городах: в Пензе, Перми, Липецке и других. Обучение программированию для всех детей бесплатное. Главное - сдать тест на умение логически мыслить и поступить. Принимаются ребята, начиная с 8 класса. Все расходы по помещению, оборудованию, зарплатам преподавателей берет на себя регион. А технологическая компания дает подвинутую образовательную программу, методическую поддержку и обучает учителей.

Фото: iStock
Эксперты подсчитали, сколько денег родители тратят на репетиторов

"Мы стараемся брать мотивированных ребят. С ними классно работать",- говорит опытный программист и преподаватель Яндекс.Лицея в Пензе Артем Рудаковский. Его стиль преподавания отличается от школьного кардинально: никто никого не заставляет, все только на интересе к "айти" и мотивации. У преподавателя и учеников есть даже общий чат во "ВКонтакте", где можно обсудить задачи и попросить помощи.

Программа для юных айтишников рассчитана на два года. Первый год школьники осваивают язык Python, а на втором - основы промышленного программирования. В большинстве городов занятия проходят после 15:00 на базе технопарков и школ. Кроме того, в 18 городах Яндекс.Лицей работает в рамках нацпроекта "Образование" на базе детских учебных центров "IT-куб".

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России
Эстония отменила бесплатный безвиз для граждан Украины
Россия увеличила дальность морской ядерной ракеты
Рыбаков с горящей плавбазы доставили на Шикотан