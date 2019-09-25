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Рубрика: Digital

Освобождение онлайн

Каждый третий больничный в России стал электронным
Текст: Марина Гусенко
Треть листков нетрудоспособности, которые дают право человеку не ходить на работу по болезни и сохранить заработок, сегодня уже выписывают в электронном виде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщила директор департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда соцстраха Татьяна Лотоцкая на совещании в Нижнем Новгороде. По ее словам, это очень хороший результат, учитывая, что электронные больничные начали выписывать в России только два года назад.

С онлайн больничным не надо возвращаться в поликлинику, чтобы исправить в нем ошибку

В России механизм выдачи электронных больничных запущен во всех регионах. А среди работодателей к системе подключились 42 процента, у которых трудятся 70 процентов работников страны.

Однако и сами заболевшие не всегда хотят брать электронный больничный. Хотя, если в бумажном будет допущена ошибка, придется возвращаться в медучреждение. Ежегодно выявляется более двух миллионов больничных, оформленных с ошибками. С цифровым документом таких проблем быть не может.

Фото: iStock
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"Бухгалтеры и кадровые службы тоже порой проявляют консерватизм, хотя стандартные бухгалтерские продукты уже интегрированы с системой. И когда они попробуют к ней подключиться, сразу почувствуют преимущество", - продолжает представитель ФСС.

Так, листки нетрудоспособности являются бланками строгой отчетности. Медучреждения должны их хранить в специально отведенных местах, а предприятия - вести архив. А срок хранения кадровых документов - 75 лет, уточнила Лотоцкая. С появлением цифровых листков необходимости в этом не будет.

Кроме того, по правилам, больничный лист должен храниться там, где был оплачен. И если в крупной компании выплату делает головной офис, то все больничные должны направляться в него. Таким образом, замена бумажного документа электронным позволяет сэкономить такому работодателю миллионы рублей.

Что касается защиты персональных данных, то передается цифровой больничный по спецканалам связи, которые хорошо защищены. В нем нет конкретного диагноза, а только код причины  - заболевание, беременность и роды, травма на производстве или уход за ребенком. Вряд ли такая информация может быть интересна третьим лицам, заключила Лотоцкая.

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