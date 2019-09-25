Кинорежиссер Алехандро Иньярриту поможет русским снять фильм

В Министерстве культуры состоялось историческое событие - впервые проведено представление проектов игровых фильмов совместного производства с миноритарным участием Российской Федерации. Что это значит? Ранее российские кинематографисты делали кино совместно с другими странами на партнерских началась (это называется копродукция), но государственные средства в этом не участвовали. Впервые о том, что Минкульт может выделять такие субсидии, заговорили в прошлом году на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - и вот уже слова превратили в дело. Глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова честно призналась, что предстоит большая работа с документами. Однако, главное - сделать первый шаг.

Проекты для копродукции были представлены сильные и интересные, еще и презентации сделаны на хорошем уровне: видно, что продюсерам приходится серьезно работать над их продвижением на международном рынке. "Первые ласточки" - всего семь фильмов. Но прежде, чем рассказать о них, обратим внимание на то, что в тот же день к Министерству культуры обратились за финансовой поддержкой и производители сериалов. Первоначально в списке их было - пять. Однако у двух проектов оказались проблемы с документами, и эксперты выслушали лишь три представления. В стране, где только для одного канала НТВ снимается более 140 сериалов в год, странно, что из тех, кто делает многосерийные фильмы за финансовой помощью в Минкульт мало кто обращается. То ли они не знают, что так можно, то ли им ничего не нужно - телеканалы и онлайн-платформы их и так обеспечивают.

В этом году финансовую помощь у Министерства попросили следующие проекты. Военно-патриотический многосерийный фильм "Андреевский флаг", режиссер Виталий Воробьев. Кольский полуостров, атомная подлодка три поколения мужчин в семье и все - подводники. Будни геройства и личные отношения. В фильме снимаются Елена Проклова, Дмитрий Астрахан, Александр Михайлов. Нужны еще досьемки, и уже идет монтаж. От ведомства хотят примерно столько, сколько выделяют обычному полному метру - с той лишь разницей, что общий бюджет сериала (любого) гораздо выше. Второй сериал - масштабный "Собор" для Первого канала, режиссер Сергей Гинзбург. Проект представлял продюсер Джаник Файзиев. "Мы начинаем со строительства Санкт-Петербурга", - сказал он. Но путать его с Петром Первым не стоит - в фильме есть свой Петр и играет его Максим Аверин. В сериале рассказывается история любви: молодой человек стремится покорить сердце девушки, но она не может ответить ему согласием, потому что он - низкого происхождения. Как влюбленный в петровскую эпоху сделал себя сам и добрался до самых верхов? Какие масштабные события происходили в это время? В сериал "уместятся" 4 больших сражения, в том числе и Полтавская битва. Среди звезд - Никита Тарасов, Ян Цапник, Юлия Снигирь, Светлана Иванова и другие.

Третий проект "Черное море", режиссер Сергей Щербин. Исторический детектив, время действия - 20-е годы прошлого века. Главный герой - Сергей Сабуров (Павел Трубинер), сотрудник СМЕРШа, переведен с Балтики на Черное море с целью создать подразделение по борьбе с диверсантами. Совершена диверсия - взорван корабль. Главная героиня Елена Солей (Екатерина Вилкова) - бывшая возлюбленная Сабурова ныне жена его боевого друга - также сотрудница СМЕРША и, наряду с мужчинами, ищет диверсантов. "Весь фильм непонятно, кто плохой, а кто - хороший. Один из персонажей два раза по ходу фильма переходит на другую сторону, и все это держит в напряжении", - рассказал продюсер Никита Трынкин. Сериал готовится также для Первого канала. Сумма запрашиваемых у Минкульта средств примерно одинакова.

Теперь о фильмах для копродукции. Первый - Aspiration, режиссер Михаил Идов. Рабочее название на русском языке "Стремление". "РГ" уже писала об этом замысле, освещая работу российских кинематографистов на кинофестивале в Торонто. После этой поездки концепция изменилась - наши нашли канадских партнеров. И, если ранее фильм хотели снимать в Ирландии, а постпродакшн делать в Канаде, то теперь на берегу озера Онтарио пройдут съемки, а завершат работу над картиной - в России. Фильм рассказывает историю придуманной музыкальной группы - некий собирательный образ. Это второй фильм после "Юмориста", где Михаил Идов выступает как режиссер. Сниматься будет на английском языке, но русскоязычная версия также последует. Оператор - Роман Васьянов. Среди партнеров по фильму есть еще и немецкая сторона. Картина должна быть готова в первой половине 2021 года. Обо всем этом рассказал продюсер фильма Артем Васильев. Ему же первому пришлось ответить на вопрос о том, что нужно для фильма, сделанного в копродукции, чтобы получить в России УНФ - Удостоверение национального фильма. Ответ просто - русские актеры, члены съемочной группы, почти четверть бюджета.

Вторая работа "Купе номер 6", режиссер - финский Юхо Куосманен. Проект представляла продюсер Наталья Дрозд и, честно говоря, можно испытать гордость по поводу того, что Россия работает с режиссером, чей первый фильм "Самый счастливый фильм в жизни Олли Мяки" получил в Каннах главный приз в конкурсе "Особый взгляд". Более того, фильм снимается в России на русском языке (с диалогами помогает Любовь Мульменко). В главной женской роли - студентки финская актриса Сейди Хаарла, а на главную мужскую - ее случайного попутчика - рассматривается Федор Лавров. Наталья Дрозд напомнила, что Финляндия дает деньги на русские проекты, и привела в пример фильмы "Аритмия" и "Гипноз". А третий партнер в картине - это Эстония.

Продюсер Юля Мишкинене рассказала о том, что проект "Кровопийцы", как и "Купе номер 6", был представлен на рынке копродукции, что проходит во время Берлинского кинофестиваля (можно пожалеть, что московский кинофестиваль не имеет хорошей деловой площадки). Режиссер Юлиан Радльмайер, чья предыдущая работа "Самокритика буржуазного пса" была впервые показана на Берлинале в 2017 году и получила высокие оценки критики. В фильме "Кровопийцы" - рассказ о тех, кто во время революции пьет кровь рабочего класса. Сценарий поддержан немецкими фондами и министерством культуры. Более того, он стремится получить помощь и от Московской кинокомиссии. Часть действия будет проходить в Москве, и достопримечательности российской столицы попадут в кадр. Кто сыграет Ленина - пока, по просьбе продюсеров не расскажем. Как и не обнародуем имя актера, который исполняет в фильме роль Эйзенштейна.

Главный герой фильма - артист, который эмигрировал из нашей страны - Россия в картине предстанет в его воспоминаниях. Отсюда и Эйзенштейн. Планируется реконструировать съемочный процесс одной из картин великого режиссера.

Если далее продолжать испытывать чувство гордости, то от того, что художественный руководитель фильма "Оставь свою печаль", который делается нашими кинематографистами в копродукции с Францией, Израилем и Германией - Алехандро Гонсалес Иньярриту. Режиссер фильма Том Шовал - его ученик. Более того, Шовал работал вторым режиссером на фильме "Выживший". Дебют этого режиссера "Молодость" был награжден на фестивале "Санданс", и также побывал на Берлинале. А в главной роли в картине "Оставь свою печаль" будет сниматься французская звезда Беренис Бежо. Картина рассказывает о благотворительности: как богатая вдова решила изменить мир к лучшему и что из этого вышло. Лента должна выйти в прокат через год. Продюсер Наталья Мокрицкая просила экспертов Минкульта принять решение как можно скорее - съемки начинаются через 10 дней и нужно сориентировать зарубежных партнеров.

Лента "Большое ограбление трамвая" делается в копродукции с Сербией, и главную роль в ней сыграет Милош Бикович. Снимет ее сербский режиссер Слободан Шиян. Продюсер Максим Дашкин рассказал, что есть дополнительное финансирование от Македонии, Болгарии, Словении, Хорватии. "Я играю Бошко Токина - одного из первых сербских режиссеров начала 20 века, который снял свое первое кино и попал за это в тюрьму", - рассказал в видеообращении Милош Бикович. Он также подчеркнул, что 20-е годы в Белграде - это время, которое формировали русские. "В это время зарождается наша история - о кино, искусстве, свободе, человеческих ценностях, которые во время коммунизма "были на испытании", как в России, так и в Сербии", - рассказал Бикович. Фильм заканчивается громкой сценой, в которой встретятся Иосип Броз Тито и Иосиф Сталин. Съемки планируют завершить в следующем году.

Радует, что мы вошли в киноотношения с Грузией. Продюсер Екатерина Филиппова представила экспертам проект "Венеция". Режиссер Русудан Чкония. Ее первый фильм "Улыбайся!" запомнился многим на одном из Венецианских кинофестивалей и был выдвинут на "Оскар" от Грузии. На новую работу Русудан вдохновила собственная история - она хотела купить жилье в новостройке и стала жертвой обмана. Действие в черной комедии "Венеция" происходит в течение одного дня. Фильм рассказывает, во что готовы превратиться люди, чтобы решить пресловутый "квартирный вопрос". В числе партнеров по производству также Швейцария и Норвегия.

Ужастик "Подмена" компании Тимура Бекмамбетова смотрелся в ряду проектов в Минкульте очень странно. Несмотря на то, что заявлена громкая копродукция - с Японией. Режиссер Виолетта Тоскаева живет в этой стране 9 лет, но скрывается за мужским псевдонимом. Фильм ужасов в формате "скринлайф" - действие происходит на экране компьютера - основан на японском фольклоре. Типичная коммерческая история. Люди превращаются в монстров. И, по словам режиссера - рассказанная история должна преподнести моральный урок зрителю.

А вот какие уроки можно будет извлечь из первого представления проектов для миноритарной поддержки Министерства, станет понятно уже совсем скоро. И это во многом определит судьбу развития нашего кинематографа.