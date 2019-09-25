Китай спустил на воду первый корабль нового типа

Первый универсальный десантный корабль был спущен на воду ВМС Народно-освободительной армии Китая. Церемония состоялась сегодня утром в Шанхае, сообщает Минобороны КНР.

Известно, что это первый универсальный десантный корабль, разработанный КНР самостоятельно. В Минобороны уточнили, что судно способно выполнять разнообразные боевые задачи. В ближайшем будущем на корабле завершат пусконаладочные работы, проведут швартовные и ходовые испытания.

По информации Global Times, корабль относится к типу 075. Сейчас на верфи судостроительной компании Худонг-Жонгхуа находятся три корабля этого типа. Они отличаются большими размерами, могут быть носителями большего количества вертолетов, чем десантные корабли-вертолетоносцы типа 071, и совершать штурмы с более дальних расстояний от берега.