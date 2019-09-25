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Рубрика: Общество

На Балтике найден королевский клад с золотом и драгоценностями

Текст: Денис Передельский
Фото: ERR Фото: ERR
Фото: ERR

В Эстонии на острове Сааремаа в Балтийском море археолог-любитель при помощи металлоискателя обнаружил редкий золотой браслет и другие ювелирные изделия из драгоценных металлов, возраст которых составляет порядка 1700 лет.

Об открытии сообщает ERR.ee. Его совершил любитель Егор Климов, который при помощи металлоискателя обследовал жертвенное место на острове Сааремаа.

Фото: iStock
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В результате он обнаружил клад, состоящий из ювелирных изделий. Наиболее примечательным предметом оказался массивный золотой браслет, изготовленный в конце III - начале IV века. Для Эстонии он уникален, но подобные украшения римского периода встречались ранее в Скандинавии. Как правило, такие браслеты носили члены королевских семей.

"Можно сказать, что это, вероятно, самая ценная одиночная находка, в материальном смысле, которая когда-либо была сделана в Эстонии, - считает археолог Марика Мэги. - Считается, что такие браслеты были символом принадлежности к высшим слоям общества. Так что это были не обычные браслеты".

Как именно найденный артефакт, который местные исследователи уже назвали самой ценной находкой всех времен, оказался на острове Сааремаа - это интересный вопрос, на который, вероятно, никогда не будет получен правильный ответ. Кстати, браслет выставят на обозрение в Музее Сааремаа.

Помимо него на острове было обнаружено еще несколько ценных предметов, в частности, броши из серебра и позолоченного серебра, а также поясные бляхи, украшенные серебром.

"Это как выиграть джек-пот! - поделился своими впечатлениями от находки Егор Климов. - Откопать что-то подобное - это просто удивительно. И для эстонской истории тоже удивительно, потому что ничего подобного в Эстонии раньше не находили".

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