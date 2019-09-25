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Рубрика: Власть

Косачев: Наблюдаем сессию ГА ООН с родной земли

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Наблюдаем сессию ГА ООН с родной земли...
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп: Заявление демократов об импичменте испортили день на ГА ООН

В своем выступлении Трамп попытался совместить несовместимое: он выступал, с одной стороны, в роли лидера "свободного мира", из-за чего в речи изобиловали пафосные слова про свободу, демократию, которые, мол, необходимо защищать и "внутри стран", и прочие либерально-"прогрессорские" тезисы, больше свойственные его оппонентам - демократам. С другой стороны, он сделал упор на защите национального суверенитета: "если хотите демократии, держитесь за свой суверенитет", "любовь к собственным странам делает мир лучше для всех стран". Обещанное обновление мировой торговой системы также подразумевает приоритет американским национальным интересам, а вовсе не утверждение равноправия и справедливости: Америка превыше всего, даже превыше глобализации.

Понятно, что из-за таких противоречий в базовых установках спорными выглядели многие из его призывов: так, утверждая, что "будущее принадлежит патриотам, суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан", Трамп при этом, не моргнув глазом, отказал другим странам в праве на самозащиту от тех же репрессалий США. Он долго и подробно поучал другие суверенные государства, как им нужно жить, пообещал продолжать давить на них, чтобы они поменяли свою политику и даже лидеров, и все это, разумеется - от имени самих народов других стран. "Мы желаем мирного сотрудничества и обоюдной выгоды со всеми. Но я всегда буду защищать интересы Америки". Получается, если ваши интересы не совпали с американскими, то мирного сотрудничества не получится.

Это не помешало Трампу заверить, что Америка готова к дружбе со всеми, и что, мол, Соединенные Штаты стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира. Но на фоне очередных угроз тому же Ирану это выглядело как-то не очень убедительно. Обещание прекратить политику "бесконечных войн" из уст лидера страны, развязавшей большинство войн последних десятилетий пока нуждается в проверке временем и делами. А пока, как мы помним, среди ближайших дел - планы по расширению американского военного контингента на Ближнем Востоке.

Фото: МИД РФ
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Вспомнил Трамп и про "призрак социализма", осудив при этом своих оппонентов в западном полушарии - Венесуэлу, Кубу, Никарагуа, но потом стало ясно, что это был посыл, скорее, внутриамериканским оппонентам, которые, по его мнению, хотят социализма в самих США. А еще традиционно досталось СМИ, которым он противопоставил свободу слова в альтернативных средствах коммуникации. И здесь, несомненно, акцент на внутренние проблемы самого президента с американскими медиа-гигантами.

В целом общий вывод из сказанного: чтобы мир был хорошим (то есть таким, где Трамп как патриот сможет максимально реализовать интересы американцев), многие должны измениться, а Америка им в этом "поможет" - санкциями и иными средствами давления, делая это исключительно во благо самих же народов.

Не очень убедительно, на мой взгляд.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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