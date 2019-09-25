Как пояснила "РГ" старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь, все претензии нужно предъявлять только авиакомпании.
- Согласно международным нормам права, именно авиакомпания несет ответственность за сохранность не только багажа, но и здоровья и жизни пассажира, начиная с того момента, как он переступил порог аэровокзального терминала. Заканчивается эта ответственность лишь когда человек покинул аэропорт прилета, - подчеркнула Евгения Жбирь. - Впоследствии перевозчик сам вправе разбираться с истинным виновником: наземными службами аэропорта, стюардами, техническим персоналом.
Рейс, которым Николай П. возвращался с юга, выполняла новосибирская авиакомпания "Сибирь", ей и направил свою жалобу мужчина. По закону ему должны были ответить, а в идеале - компенсировать стоимость поврежденного багажа в течение 30 дней. Но даже спустя два месяца москвич никакого ответа не получил. Пять раз (!) он обращался в контактный центр, но безрезультатно.
В итоге жалобу пришлось разбирать в суде, где председатель претензионной комиссии авиакомпании признал вину перевозчика и предоставил свидетельство того, что деньги за сломанный чемодан гражданину уже выплачены. Тот получил в счет возмещения ущерба 4,8 тысячи рублей. Как поясняет Евгения Жбирь, эта сумма высчитывается согласно Воздушному кодексу РФ: 600 рублей за один килограмм поврежденного багажа.