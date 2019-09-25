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25.09.2019 06:00
Рубрика: Власть

Недовезли чемодан

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 215(7973)
Весной москвич Николай П. возвращался домой из Симферополя и, получая багаж в столичном аэропорту, обнаружил, что его чемодан сломан: ни ручки, ни колесиков у него не осталось. Кто из работников и на каком этапе перевозки багажа небрежно обошелся с чемоданом, выяснять не стали - потребителю услуг авиакомпании до этого нет никакого дела.
В аэропорту Симферополя у чемодана были и ручка, и колесики. Фото: Photoxpress В аэропорту Симферополя у чемодана были и ручка, и колесики. Фото: Photoxpress
В аэропорту Симферополя у чемодана были и ручка, и колесики. Фото: Photoxpress

Как пояснила "РГ" старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь, все претензии нужно предъявлять только авиакомпании.

- Согласно международным нормам права, именно авиакомпания несет ответственность за сохранность не только багажа, но и здоровья и жизни пассажира, начиная с того момента, как он переступил порог аэровокзального терминала. Заканчивается эта ответственность лишь когда человек покинул аэропорт прилета, - подчеркнула Евгения Жбирь. - Впоследствии перевозчик сам вправе разбираться с истинным виновником: наземными службами аэропорта, стюардами, техническим персоналом.

Фото: iStock
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Рейс, которым Николай П. возвращался с юга, выполняла новосибирская авиакомпания "Сибирь", ей и направил свою жалобу мужчина. По закону ему должны были ответить, а в идеале - компенсировать стоимость поврежденного багажа в течение 30 дней. Но даже спустя два месяца москвич никакого ответа не получил. Пять раз (!) он обращался в контактный центр, но безрезультатно.

В итоге жалобу пришлось разбирать в суде, где председатель претензионной комиссии авиакомпании признал вину перевозчика и предоставил свидетельство того, что деньги за сломанный чемодан гражданину уже выплачены. Тот получил в счет возмещения ущерба 4,8 тысячи рублей. Как поясняет Евгения Жбирь, эта сумма высчитывается согласно Воздушному кодексу РФ: 600 рублей за один килограмм поврежденного багажа.

Власть Право Административное право
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