1083 открытых люка на улицах городов были обнаружены этим летом в ходе проверки 270 012 объектов на детскую безопасность, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В результате проверок детских площадок, чердаков, подвалов, школ, детских лагерей, торгово-развлекательных центров, пляжей, водоемов, заброшенных и недостроенных зданий, выяснилось, что одним из самых распространенных нарушений стал свободный доступ на объекты повышенного риска.

По итогам летних проверок детский омбудсмен составила предварительную карту детской безопасности в регионах. В обозначенном красным цветом секторе - "опасно" - пока оказались Республика Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области. Именно в них было обнаружено наибольшее число нарушений на объектах детского отдыха. В "желтой" - удовлетворительной зоне оказались Саратовская, Архангельская, Свердловская, Иркутская, Оренбургская области. В "зеленую" - с наименьшим количеством нарушений - попали Кабардино-Балкария, Белгородская, Пензенская области, Северная Осетия и Ханты-Мансийский автономный округ. За открытые канализационные люки на улицах Анна Кузнецова призвала наказывать по полной строгости. Ситуацию, когда "в XXI веке мы продолжаем практически вручную закрывать канализационные люки", она назвала непростительной, недопустимой, позорной и преступной. За такой "на первый взгляд шалостью" должно следовать строгое наказание. "И этого безобразия, я надеюсь, следующим летом мы не увидим", - сказала Кузнецова.

Анна Кузнецова считает: мы должны знать, где находится и чем занимается летом каждый ребенок

Для решения проблемы безопасности детей Кузнецова предлагает разработать межведомственный приказ об организации досуга во время каникул. По ее мнению, сегодня нужно "четкое, системное понимание, что делает ребенок на канукулах".