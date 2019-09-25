Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на 11-ой Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что Россия не возобновит ядерных испытаний, пока этого не делают другие страны.

"С 1991 года Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания. За это время мы не произвели ни одного ядерного взрыва, намерены и впредь соблюдать этот мораторий, при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что нежелание США ратифицировать ДВЗЯИ влечет негативные последствия. "Со времени проведения конференции в 2017 году, ситуация вокруг договора серьезно ухудшилась. Главным дестабилизирующим событием стал официальный отказ США от ратификации договора. Это решение, которое, как утверждают американские коллеги и некоторые их единомышленники, ничего в практическом плане не меняет, в действительности имеет серьезные деструктивные последствия для договора и международной безопасности в целом". Главное, по его словам - это то, что "в виду заложенных в Договоре условий для его вступления в силу, отказ США от ратификации лишает ДВЗЯИ перспектив стать действующим международным Договором".

Также Лавров отметил, что Вашингтон, вместо того, чтобы пересмотреть свой подход, "пытается бросить тень на другие государства, обвиняя их в несоблюдении ДВЗЯИ", причем делает это голословно.