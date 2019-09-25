Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 сентября рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом министр уточнил, что это были не переговоры, а именно беседа.

"Но с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", - отметил Лавров.

Кроме того, он отметил, что советники Зеленского высказываются по данной теме противоречиво.

"В частности, по-моему, Андрей Ермак заявил, что никакого особого статуса никогда не будет и этот вопрос якобы не является предметом разговоров ни в нормандском формате, ни в Контактной группе. Все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях его команды", сказал Лавров.