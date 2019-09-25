Финал Кубка мира по стрельбе из лука в Москве. На фото: российский лучник Павел Крылов.

В сентябре в московском олимпийском комплексе "Лужники" прошли соревнования в очень красивом, но пока не слишком распространенном в России виде спорта: состоялся финал Кубка мира по стрельбе из лука.

В состязание за главную награду могли вступить только 32 спортсмена. Официальным партнером и хронометристом Кубка мира выступил часовой дом Longines. Он вручил учрежденный фирменный приз за точность стрелкам, набравшим больше всех "десяток" за сезон.

Финал и трофеи

Кубок мира по стрельбе из лука 2019 года начался в Колумбии, продолжился в Китае, Турции и Германии, а завершился в России. По окончании захватывающего финала швейцарский часовой бренд Longines, официальный партнер и хронометрист Кубка мира по стрельбе из лука с 2008 года, вручил фирменный приз за точность (Longines Prize for Precision) стрелкам в категории блочных луков, заработавших больше всего "десяток" за весь сезон. В этот раз ими оказались американские спортсмены Брейден Геллентьен и Алексис Руиз. Оба победителя получили часы Longines, памятный трофей и денежное вознаграждение.

Общие ценности

Оборудование Longines играет ключевую роль в хронометраже и демонстрации результатов на всех состязаниях в рамках кубков и чемпионатов мира по стрельбе из лука. Этот аристократичный вид спорта символизирует ценности, которые бренд воплощает в жизнь с момента своего появления: точность, традиции и элегантность. Чтобы занять верхнюю ступеньку пьедестала, спортсмены должны виртуозно владеть луком и стрелами, что возможно только при условии концентрации, баланса и мастерства.

Часы кубка мира

Официальные часы финала Кубка мира по стрельбе из лука 2019 года - модель из коллекции Conquest "Very High Precision" ("Очень Высокая Точность"). Часы Conquest V.H.P. - это прорыв в сфере кварцевых технологий, сочетание высокой точности механизма, спортивного дизайна и характерной для Longines элегантности.

Модель с серебристым циферблатом оснащена эксклюзивным механизмом, заслужившим признание за высокую точность, которую он обеспечивает аналоговым часам (погрешность не более 5 сек/год), а также за способность восстанавливать ход стрелок после удара или воздействия магнитного поля. Эти характеристики, а также очень долгий срок службы батарейки и вечный календарь делают данную модель действительно выдающейся.