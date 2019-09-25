Макрон заявил о прогрессе в диалоге между Россией и Украиной

В последнее время в диалоге между Киевом и Москвой наметился прогресс. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский начал делать первые шаги, на которые смог ответить президент России Владимир Путин. "В последние недели был прогресс", - подчеркнул французский лидер. Он также отметил также, что известно "каким будет горизонт и какие этапы должны последовать". Макрон сообщил, что саммит в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время и прояснит сроки окончания конфликта на Донбассе. Ранее президент Украины заявлял, что Киев настаивает на проведении встречи в сентябре. Он также отметил, что украинская сторона готовится к переговорам и разрабатывает план выполнения Минских соглашений с четкими сроками.