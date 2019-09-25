Матвиенко призвала разобраться, почему из аптек исчезают лекарства

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым навести порядок с лекарственным обеспечением граждан. Об этом она заявила в своей речи на первом пленарном заседании палаты в среду.

"Одна из чувствительных сфер, которая особенно волнует наших граждан, это лекарственное обеспечение. Каждый год в регионах возникают сложности. С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Особенно остро эта проблема стоит для жителей небольших городов и сел", - отметила глава СФ.

"Необходимо тщательно разобраться, в чем проблема: в планировании закупок, в недобросовестной конкуренции, в логистике, в финансировании либо в недостаточном нормативно-правовом регулировании", - заявила она.

Отметим, что Совет Федерации регулярно обращается к теме лекарственного обеспечения. В палате проходят заседания и круглые столы, посвященные этому вопросу.

Кроме того, по инициативе сенаторов был принят закон о передаче с регионального на федеральный уровень закупок препаратов для нескольких редких (орфанных) заболеваний. На пресс-конференции по итогам осенней сессии Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "РГ", заявила, что до конца 2021 года этот список будет расширен и лекарства от всех орфанных заболеваний будут закупаться централизованно за счет средств федерального бюджета.