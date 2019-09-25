МЧС России сократит более пятисот своих подразделений

С 1 января 2020 года МЧС России переводит территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру. Как пояснили в пресс-службе ведомства, это означает, что будут ликвидированы почти шестьсот учреждений, прежде всего в регионах.

"До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России - часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения", - сообщили в МЧС.

Все запланированные сокращения должны быть завершены в этом году.

Эта мера уже вызвала большой отклик в недрах самого ведомства. И, откровенно говоря, даже некоторый переполох. Главный вопрос: что будет с людьми? Смогут ли оформить такое количество увольнений и переводов сотрудников на новое место работы - пока большой вопрос.

В самом же МЧС России об этом пока высказываются предельно корректно. "Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров", - отметили в ведомстве.

Там напоминают, что реформирование служб и структурных региональных подразделений началось давно. Самые громкие ликвидационные мероприятия - это прошлогоднее полное упразднение всех четырех региональных центров. Считалось, что они во многом дублируют работу и полномочия главных управлений МЧС по регионам.

Также было сокращено большое количество обеспечивающих структур и упразднены должности руководящего состава. В частности, оказался полностью расформирован департамент гражданской защиты.

Его функции передали департаменту гражданской обороны.

Сокращения коснутся пожарно-спасательных подразделений, а также антикризисных центров

При этом так до сих пор в стране и не сформулирована современная концепция этой самой гражданской обороны в нынешних условиях.

Теперь очередь дошла до региональных центров управления в кризисных ситуациях. Их стали массово создавать по всей стране после того, как в Москве был построен Национальный антикризисный центр.

Он показал свою эффективность, и тогда решили, что такую же эффективность принесут и центры поменьше в других местах. Были потрачены большие деньги на их оборудование.

Но теперь, видимо, пришли к мнению, что управлять кризисами по всей стране можно и без них из единого центра.

Хотя, возможно, к масштабным сокращениям эти меры и не приведут, и Центры частично смогут продолжить свое существование, но уже в составе других структурных подразделений.

Как стало известно ТАСС, например, в московском главке МЧС, который в пилотном проекте первым перешел на новую структуру, Центр управления в кризисных ситуациях просто перестанет быть самостоятельным юридическим лицом, но на численности личного состава и его работе это не отразится. Он в полном составе войдет в ГУ МЧС по Москве. Как же будет в реальности, покажет время.