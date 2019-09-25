МИД РФ: США довели до предела напряжение на Ближнем Востоке

США не предложили ничего взамен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, но зато накалили до предела ситуацию в ближневосточном регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Штаб-квартира ООН. День второй. Министерская встреча по многострадальному Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Минус США, которые при нынешнем президенте вышли из договоренности. Трамп пару лет назад назвал план плохой сделкой. "Хорошую" Вашингтон не предложил. Зато напряжение в регионе американские дипломаты сумели довести до предельной отметки. И сейчас Россия, ЕС, Германия, Франция, Китай, Британия решают, как быть и что делать", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

СВПД было достигнуто 14 июля 2015 года в Вене после долгих сложных переговоров, в которых участвовали "шестерка" (страны-члены Совбеза ООН, Германия) и Иран. Однако в мае 2018 года Вашингтон объявил, что выходит из соглашения и ужесточает санкции против Тегерана.

В настоящее время Иран, согласно его заявлением, уже приступил к масштабным работам по обогащению урана. Между тем конфронтация США и Ирана делает все более непредсказуемой и опасной обстановку как в районе Персидского залива, так и в других регионах.