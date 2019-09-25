Минэнерго и Росавиация отрегулируют полеты беспилотников

Российское Минэнерго после недавней атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии задумалось о запрете полетов беспилотников над объектами ТЭК. В ведомстве могут вскоре подготовить законопроект на эту тему. Законодательство, контролирующее полеты беспилотников в России, пока в целом бессистемно, но шагом вперед должны стать правила регистрации дронов от Росавиации, вступающие в силу завтра, 27 сентября.

На учет в Росавиации нужно будет ставить как новые, так и старые дроны весом от 250 граммов до 30 килограммов. Фото: Сергей Михеев.

Так, по словам начальника управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Сергея Мастерова, уже использующиеся гражданские беспилотники (дроны и квадрокоптеры) нужно будет поставить на учет в течение месяца, новые (ввезенные или купленные после 27 сентября) - в течение 10 дней. Правила касаются беспилотников массой от 250 граммов до 30 килограммов. Более тяжелые дроны регистрируются уже по аналогии с пилотируемыми судами.

Заявление для постановки дрона на учет (с фотографией беспилотника) можно будет направить по почте, через экспедицию Росавиации, через портал учета беспилотных воздушных судов, через портал госуслуг (с весны 2020 года).

Правил же полетов дронов в чистом виде в законодательстве сейчас нет. Отсутствует и единый свод законодательно закрепленных требований по безопасности воздушного пространства и использованию беспилотников над стратегически важными объектами, промышленными предприятиями, объектами транспортной инфраструктуры, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Эта проблема снова актуализировалась после атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в середине сентября. После удара суточный объем добычи нефти в стране упал вдвое (а это 6 процентов всей мировой добычи) и полностью еще не восстановлен.

Накануне замглавы российского минэнерго Анастасия Бондаренко заявила, что ведомство может подготовить законопроект о запрете несанкционированных полетов беспилотников над объектами ТЭК. Причем такое предложение поступило от работающих в отрасли компаний, уточнила она. Подготовка законопроекта намечена на 2020 год. Еще до атак в Саудовской Аравии несанкционированные полеты беспилотников над объектами российского ТЭК также призывал законодательно ограничить и замглавы минэнерго Андрей Черезов.

В перечень запретных для полета дронов зон в ТЭК наверняка попадут не только объекты, необходимые для добычи на месторождениях, но и нефте- и газоперерабатывающие заводы, магистральные трубопроводы, а также связанные с ними объекты инфраструктуры, портовые и железнодорожные терминалы, считает Пахомов.

Он указывает, что сейчас единого свода правил по охране таких объектов не существует. За исключением военных и достаточно узкого перечня гражданских объектов, где установлен особый режим охраны, связанный с обеспечением госбезопасности и гостайны, использование дронов ограничено достаточно слабо, констатирует эксперт. Например, служба безопасности предприятия может сбить или вывести из строя пролетающий над его территорией дрон, но следствием может стать иск от собственника о компенсации причиненного ущерба, и, скорее всего, суд признает его правоту.

Скорее всего, даже после принятия специализированного закона, сбивать и выводить из строя беспилотники с использованием техсредств на законных основаниях смогут только представители органов правопорядка и госбезопасности, отмечает Пахомов. Кроме того, следует помнить, что гражданские дроны, даже самые мощные, все-таки не могут причинить критического вреда объектам ТЭК (на саудовские НПЗ напали полувоенные мощные беспилотники), добавляет аналитик.

Именно поэтому использование только лишь административных барьеров для защиты фактически от террористических актов на объектах ТЭК не сможет быть эффективным - собственник такого боевого дрона точно не испугается штрафа за отказ от регистрации и постановки на учет, говорит Пахомов.