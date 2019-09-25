Минфин заложил в бюджет прогноз инфляции на 2020 год на уровне 3%

Опубликован проект бюджета России на период 2020-2022 гг. В подготовленном Минфином документе говорится о прогнозе инфляции на 2020 год на уровне 3%, сообщает ТАСС.

Основные характеристики федерального бюджета на 2020 год были определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 112 863 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 3% в годовом выражении, уточняется в проекте бюджета.

По прогнозу Министерства экономического развития, в 2020 году инфляция в РФ сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.