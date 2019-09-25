Минстрой назвал главную проблему в подготовке к отопительному сезону

Отопительный сезон начался в 47 регионах России. В числе регионов, в которых дали тепло, - Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Северо-Западный, Центральный федеральные округа. Об этом сообщил в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства по прохождению осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", - сказал Владимир Якушев.

По его словам, в Дальневосточном федеральном округе, на территориях, пострадавших от паводка, в Амурской области, Хабаровском и Приморском крае, подготовка к сезону прошла в плановом режиме.

Жилищный фонд России по данным на 1 сентября готов к проведению отопительного сезона на 90 процентов. Одна из главных проблем в подготовке к отопительному сезону - платежная дисциплина. Правда, в этом году по ряду субъектов наблюдается положительная динамика.

"По данным субъектов на 1 сентября общий объем задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками ресурсов составил 176,47 млрд рублей это на 11 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Якушев.

Задолженность за потребленные жилищно-коммунальные услуги в Центральном федеральном округе снизилась на 21 процент, в Северо-западном федеральном округе снизилась на 10 процентов, в Приволжском федеральном округе - на 19 процентов, в Сибирском и Дальневосточном округам - на 6 процентов.

В Уральском федеральном округе задолженность выросла на 8 процентов, в Северо-кавказском - на 11 процентов.

Общий объем задолженности в ЖКХ сегодня составляет 1,3 трлн рублей. Долги населения оцениваются в 800 млрд рублей.