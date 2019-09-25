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25.09.2019 / 20:35
Коллекция
№ 7974

Девушки с перчинкой

Аромат Twilly d’Hermes Eau Poivree выпускается во флаконах трех размеров - объемом 30, 50 и 85 мл.
Аромат Twilly d’Hermes Eau Poivree выпускается во флаконах трех размеров - объемом 30, 50 и 85 мл.

Яркий взрывной аромат Twilly d’Hermes Eau Poivree - новая версия Twilly d’Hermes, адресованного в первую очередь молодому городскому поколению.

В Eau Poivree по сравнению с первым ароматом больше перечных и пряных нот, явный оттенок туберозы и шлейф пачули. Визуально же Twilly d’Hermes Eau Poivree отличается расцветкой ленточки, называемой Twilly, под шляпкой флакона.

По признанию парфюмера дома Hermes Кристин Нажель, на создание нового опуса ее вдохновили именно московские девушки, в которых она видит свою "перчинку": "По их коже, на теле, на шее струится аромат - пряно-перечный, чувственный, вызывающий. На запястье - тонкая лента, шелковый жгутик, подарок самой себе, фетиш и тотем всех нарушенных табу".

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