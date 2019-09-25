На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол. Дети должны будут сами выбрать, какую прическу сделать кукле и одеть ее в мужскую или женскую одежду. Об этом сообщает BBC.

Всего в линейке под названием Creatable World (Сотворяемый мир) шесть кукол разного цвета кожи. Каждой положены два парика - с длинными волосами и с короткими, а также различная одежда - как для мальчиков, так и для девочек.

Новая линейка создавалась с участием психологов, родителей и самих детей, заявили в компании.

Mattel раньше не раз упрекали в том, что она выпускает "гендерно-ориентированные" игрушки. Теперь, по мнению руководства компании, настало время отойти от этого.