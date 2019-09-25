Начался розыгрыш XIX Кубка РФ по баскетболу среди мужских команд

Матчами в четырех группах предварительного этапа 25 сентября начался XIX розыгрыш мужского Кубка страны, проводимый под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Всего на турнир заявились 36 команд, представляющих три разных дивизиона национального чемпионата, в том числе два наших клуба из интернациональной Единой лиги ВТБ - БК "Нижний Новгород" и "Парма" (Пермский край), плюс молодежные составы российских участников Лиги.

Только победители квинтетов предварительной стадии выйдут в турнир с выбыванием, который начнется с 1/16 финала.

Группа "А" (Чебоксары): "Уфимец" (Уфа, Суперлига 1), "Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары, Суперлига 2), "Самара-2" (молодежный чемпионат Единой лиги), "Автодор-2" (Саратов, МЧ ЕЛ), УНИКС-2 (Казань, МЧ ЕЛ).

Группа "Б" (Санкт-Петербург): "Руна-баскет" (Москва, СЛ 1), "Зенит-2" (Санкт-Петербург, СЛ 2 - МЧ ЕЛ), "Арсенал" (Тула, СЛ 2), БК "Тамбов" (Тамбовская обл., СЛ 2), "Русичи" (Курск, СЛ 2).

Группа "В" (Белореченск, Краснодарский край): "Динамо-МГТУ" (Майкоп, СЛ 2), "Локомотив-Кубань-ЦОП" (Краснодар, СЛ 2 - МЧ ЕЛ), "Динамо" (Ставрополь, СЛ 2), "Эльбрус" (Черкесск, СЛ 2), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону, СЛ 2).

Группа "Г" (Магнитогорск): "Динамо" (Магнитогорск, СЛ 2), "Нефтехимик" (Тобольск, СЛ 2), "АлтайБаскет" (Алтайский край, СЛ 2), "Иркут" (Иркутск, СЛ 2), "Енисей-2" (Красноярский край, МЧ ЕЛ).

Состав шести пар 1/16 финала (матчи 6 октября) следующий:

"Урал" (Екатеринбург, СЛ 1) - "Химки-Подмосковье" (СЛ 1);

ЦСКА-2 (СЛ 1) - победитель группы "Б";

БК "Новосибирск" (СЛ 1) - победитель группы "В";

"Спартак-Приморье" (Владивосток, Приморский край, СЛ 1) - победитель группы "А";

"Университет-Югра" (Сургут, СЛ 1) - "Купол-Родники" (Ижевск, СЛ 1);

МБА (Москва, СЛ 1) - победитель группы "Г".

На дальнейших стадиях, начиная с 1/8 финала (30 октября и 12 ноября), соперники проводят матчи дома и в гостях (в отдельно взятых встречах допускаются ничьи). Шестерка победителей предыдущего раунда 1/16 финала сыграет против секстета оставшихся команд Суперлиги 1. Это ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда), "Буревестник" (Ярославль), "Восток-65" (Южно-Сахалинск), БК "Самара", "Спартак" (Санкт-Петербург) и "Уралмаш" (Екатеринбург).

В четвертьфинале (5 и 26 декабря) к участию подключаются клубы Единой лиги - БК "Нижний Новгород" и действующий обладатель трофея "Парма". Полуфиналы назначены уже на 5 января и 12 февраля 2020 года, финал и матчи за 3-е место - на 27 февраля и 12 марта.

Справка "РГ"

Все обладатели мужского Кубка России

2000. "Локомотив" (Минеральные Воды)

2003. УНИКС (Казань)

2004. "Урал-Грейт" (Пермь)

2005. ЦСКА

2006. ЦСКА

2007. ЦСКА

2008. "Химки"

2009. УНИКС

2010. ЦСКА

2011. "Спартак" СПб

2012. "Красные Крылья" (Самара)

2013. "Красные Крылья"

2014. УНИКС

2015. БК "Новосибирск"

2016. "Парма" (Пермский край)

2017. БК "Новосибирск"

2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)

2019. "Парма"

Лидеры по титулам

4 - ЦСКА

3 - УНИКС

2 - "Парма", "Локомотив-Кубань", БК "Новосибирск", "Красные Крылья".