Начался розыгрыш XIX Кубка РФ по баскетболу среди мужских команд

Новости

Хоккеисты "Динамо" вручили Даниилу Квяту свитер команды 23:05
Трамп надеется, что Зеленский договорится с Россией 22:22
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам 22:11
"Порошенко 2.0". Соловьев призвал к санкциям против Киева из-за Зеленского 21:59
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби 21:28
Олег Духовницкий рассказал о взаимодействии Россвязи и Роскомнадзора 21:20
У петербуржцев начнут принимать старую мебель на переработку 21:09
В Подмосковье загорелась "серая" гостиница 21:06
Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания 20:59
Минфин заложил в бюджет прогноз инфляции на 2020 год на уровне 3% 20:57
В НАТО предложение РФ о моратории на РСМД назвали "не заслуживающим доверия" 20:55
Кит Харингтон сделал неожиданное признание о финале "Игры престолов" 20:50
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767 20:46
Молодые москвички вдохновили парфюмера Hermes на создание новых духов 20:35
Van Cleef & Arpels: четыре новые версии знаменитого браслета Ludo 20:35
Salvatore Ferragamo: Hybrid стали лучшей версией и кроссовок, и туфель 20:34
Сумки Postina от Zanellato: напоминание об итальянских почтальонах 20:34
Montblanc выпустил коллекцию дорожных аксессуаров в духе 1980-х годов 20:34
Вьетнам: место для показа новых круизных коллекций одежды 20:34
Пополнение легендарной коллекции Chopard: цветы в Happy Diamonds 20:34
Путин допустил расширение ассортимента газетных киосков 20:33
Vacheron Constantin выпускает новую модель традиционных часов из стали 20:33
Мужской мультибренд St-James: меняя классику Belvest 20:33
Обновления от John Lobb: осенняя практичность не помешала элегантности 20:33
Piquadro обеспечит команду ЦСКА инновационными чемоданами на колесах 20:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 22:42
Рубрика: Спорт

Начался розыгрыш XIX Кубка РФ по баскетболу среди мужских команд

Текст: Илья Трисвятский
Матчами в четырех группах предварительного этапа 25 сентября начался XIX розыгрыш мужского Кубка страны, проводимый под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Всего на турнир заявились 36 команд, представляющих три разных дивизиона национального чемпионата, в том числе два наших клуба из интернациональной Единой лиги ВТБ - БК "Нижний Новгород" и "Парма" (Пермский край), плюс молодежные составы российских участников Лиги.

Только победители квинтетов предварительной стадии выйдут в турнир с выбыванием, который начнется с 1/16 финала.

Фото: пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
Баскетбольный "Локо" выиграл пять матчей подряд в Турции

Группа "А" (Чебоксары): "Уфимец" (Уфа, Суперлига 1), "Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары, Суперлига 2), "Самара-2" (молодежный чемпионат Единой лиги), "Автодор-2" (Саратов, МЧ ЕЛ), УНИКС-2 (Казань, МЧ ЕЛ).

Группа "Б" (Санкт-Петербург): "Руна-баскет" (Москва, СЛ 1), "Зенит-2" (Санкт-Петербург, СЛ 2 - МЧ ЕЛ), "Арсенал" (Тула, СЛ 2), БК "Тамбов" (Тамбовская обл., СЛ 2), "Русичи" (Курск, СЛ 2).

Группа "В" (Белореченск, Краснодарский край): "Динамо-МГТУ" (Майкоп, СЛ 2), "Локомотив-Кубань-ЦОП" (Краснодар, СЛ 2 - МЧ ЕЛ), "Динамо" (Ставрополь, СЛ 2), "Эльбрус" (Черкесск, СЛ 2), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону, СЛ 2).

Группа "Г" (Магнитогорск): "Динамо" (Магнитогорск, СЛ 2), "Нефтехимик" (Тобольск, СЛ 2), "АлтайБаскет" (Алтайский край, СЛ 2), "Иркут" (Иркутск, СЛ 2), "Енисей-2" (Красноярский край, МЧ ЕЛ).

Состав шести пар 1/16 финала (матчи 6 октября) следующий:

Фото: Михаил Синицын.
В финале Кубка Гомельского ЦСКА сыграл против "Олимпиакоса"

"Урал" (Екатеринбург, СЛ 1) - "Химки-Подмосковье" (СЛ 1);

ЦСКА-2 (СЛ 1) - победитель группы "Б";

БК "Новосибирск" (СЛ 1) - победитель группы "В";

"Спартак-Приморье" (Владивосток, Приморский край, СЛ 1) - победитель группы "А";

"Университет-Югра" (Сургут, СЛ 1) - "Купол-Родники" (Ижевск, СЛ 1);

МБА (Москва, СЛ 1) - победитель группы "Г".

На дальнейших стадиях, начиная с 1/8 финала (30 октября и 12 ноября), соперники проводят матчи дома и в гостях (в отдельно взятых встречах допускаются ничьи). Шестерка победителей предыдущего раунда 1/16 финала сыграет против секстета оставшихся команд Суперлиги 1. Это ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда), "Буревестник" (Ярославль), "Восток-65" (Южно-Сахалинск), БК "Самара", "Спартак" (Санкт-Петербург) и "Уралмаш" (Екатеринбург).

В четвертьфинале (5 и 26 декабря) к участию подключаются клубы Единой лиги - БК "Нижний Новгород" и действующий обладатель трофея "Парма". Полуфиналы назначены уже на 5 января и 12 февраля 2020 года, финал и матчи за 3-е место - на 27 февраля и 12 марта.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Стартует основная стадия женского Кубка России по баскетболу

Справка "РГ"

Все обладатели мужского Кубка России

2000. "Локомотив" (Минеральные Воды)

2003. УНИКС (Казань)

2004. "Урал-Грейт" (Пермь)

2005. ЦСКА

2006. ЦСКА

2007. ЦСКА

2008. "Химки"

2009. УНИКС

2010. ЦСКА

2011. "Спартак" СПб

Фото: Михаил Синицын/РГ
В Москве стартует чемпионат Единой лиги с участием 13 команд

2012. "Красные Крылья" (Самара)

2013. "Красные Крылья"

2014. УНИКС

2015. БК "Новосибирск"

2016. "Парма" (Пермский край)

2017. БК "Новосибирск"

2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)

2019. "Парма"

Лидеры по титулам

4 - ЦСКА

3 - УНИКС

2 - "Парма", "Локомотив-Кубань", БК "Новосибирск", "Красные Крылья".

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество