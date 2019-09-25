Названы четыре простых продукта, влияющие на продолжительность жизни

Как известно, высокое кровяное давление является одним из основных факторов риска развития инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных для жизни состояний.

- В связи с чем важно предпринять превентивные меры, чтобы поддерживать важный показатель в норме. Для этого нужно регулярно выполнять физические упражнения и есть ряд продуктов. Определенную пищу стоит включить в рацион и гипертоникам, так как она даже может помочь сократить количество необходимых пациенту лекарств, - отметили специалисты.

Они порекомендовали ежедневно получать от 1000 до 1300 миллиграммов кальция из таких продуктов, как молоко и йогурт.

Также хороши для поддержания нормального давления омега-3 жирные кислоты. Особенно - из семян льна. Есть их следует в измельченном виде. Можно использовать, например, в качестве добавки в йогурт или кашу. В сутки достаточно употреблять около двух столовых ложек семян льна.

Кроме того, кровяное давление помогают регулировать чеснок и травяной чай (например, напиток из гибискуса).