Исследователи опровергли миф о "независимости" кошек

Ученые из Орегонского университета (США) решили проверить истинность распространенного мнения, что кошки, известные своей независимостью, не так сильно, как собаки, привязаны к своим хозяевам. Однако результат исследования показал, что все ровно наоборот: кошки, похоже, проявляют такую же степень привязанности, что и собаки.

Отношения между кошками и их владельцами по глубине и характеру связи очень похожи на отношения, которые с годами складываются между собаками и их хозяевами, сообщают авторы в журнале Current Biology.

В эксперименте участвовали 79 котят в возрасте от трех до восьми месяцев. Чтобы определить отношения между животным и человеком, ученые использовали тест, который уже зарекомендовал себя в других исследованиях по определению характера связи человека с собаками, обезьянами и детьми.

По условиям теста котята сначала две минуты находились в одной комнате с хозяином, потом на две минуты оставались одни, затем было двухминутное воссоединение с хозяином. Исследователи наблюдали за поведением животных в каждой фазе теста. По тому, как молодые кошки вели себя по возвращении своих владельцев, ученые оценили степень привязанности.

При непрочной связи кошки слабо реагировали на то, что хозяева выходили из комнаты. При этом они были напряжены и явно испытывали стресс, когда хозяин возвращался в комнату.

Крепкую, надежную привязанность продемонстрировали чуть менее 65% котят. Они проявляли любопытство, оказавшись в незнакомом помещении, вели себя спокойно после возвращения хозяев, позволяли брать себя на руки или гладить. Интересно, что аналогичный процент был получен, когда изучались уровни привязанностей собак и детей.

А некоторые животные даже не были заинтересованы в возвращении своих владельцев.

На втором этапе эксперимента у 39 молодых кошек и их хозяев были шестинедельные тренировки, во время которых специалисты показывали, как приучать животных к командам. После окончания тренировок снова провели тест на характер связи питомца и хозяина. Выяснилось, что отношения оставались такими же, какими они и были, в 80% случаев. То есть шестинедельные тренировки почти не повлияли на сложившийся стиль привязанности: владельцы узнали много нового о социальном поведении кошек, но при этом связь между ними принципиально не изменилась.

Схожие результаты были получены после эксперимента со взрослыми кошками старше года.

Результаты эксперимента говорят о том, что "кошки, как и собаки, являются социальными универсалами и их социально-когнитивные способности недооценены". По мнению авторов исследования, кошки могут сильно привязываться к человеку и гораздо больше похвалы или угощения ценят контакт с хозяином, когда с ними играют или обнимаются.