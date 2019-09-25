Новак примет участие в "Российской энергетической неделе"

Глава Минэнерго РФ Александр Новак примет участие в работе "Российской энергетической недели", которая пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Форум организует Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс".

Новак выступит на нескольких мероприятиях деловой программы форума. 2 октября он будет участвовать в пленарной сессии "К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли", "Глобальная энергетика - новые альянсы", а также церемонии вручения премии пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

3 октября Новак выступит на пленарной сессии "Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире", а также вручит премию "Глобальная энергия" и примет участие в XXI Министерской встрече ФСЭГ. 4 октября глава Минэнерго выступает на пленарной сессии "Интеллектуальная инфраструктура как фактор глобальной конкурентоспособности городов". 5 октября (это Молодежный день РЭН) Новак встретится с молодежью в формате "Диалог на равных".

Также в РЭН будут участвовать заместители министра энергетики Анастасия Бондаренко, Антон Инюцын, Юрий Маневич, Павел Сорокин, Анатолий Тихонов, Андрей Черезов, Анатолий Яновский и руководители департаментов министерства.

Из программы форума следует, что в ходе РЭН в этом году приоритетное внимание будет уделено вопросам развития отечественных отраслей ТЭК. Лидеры мировых энергетических компаний, эксперты рынка, представители международного научного сообщества обсудят вызовы и угрозы энергетическому балансу и представят стратегии развития международных рынков энергоресурсов.