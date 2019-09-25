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Рубрика: Культура

Объявлен полный список финалистов ТЭФИ 2019

Текст: Сусанна Альперина

С финалистами ТЭФИ в этом году случился фальстарт. Летом, когда сформировались списки - из чего именно телеакадемикам придется выбирать, многие производители телефильмов и программ стали радоваться, мол, мы номинированы на ТЭФИ. Все - не так. Кто именно вошел в номинации и стал финалистами, стало известно только 24 сентября. А начиная со 2 сентября, эксперты усиленно голосовали. Голосование было непростым. В некоторых категориях было так много проектов, что выбрать из них тройки или даже пятерки представлялось невероятным. Но академикам на то и умные головы, чтобы решать сложные вопросы. И вот сформирован окончательный шорт-лист.

Томить не будем. Сразу расскажем, что в одной из главных номинаций "Лучший телевизионный фильм/сериал" "схлестнутся" сериалы "Обычная женщина", "Медное солнце" и "Год культуры". И если "Обычная женщина" уже собрала урожай призов, то сериал "Медное солнце", например, был незаслуженно не замечен другими премиями. Зато Владимир Машков, сыгравший в нем дирижера оркестра, будет претендовать на ТЭФИ в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала". Конкурировать с ним будут Александр Паль и Сергей Бурунов. Среди женщин за "Орфея" посоревнуются Анна Михалкова (у нее, наверное, уже места не хватает для статуэток - роль в "Обычной женщине" расположила к себе всех экспертов), Яна Троянова и Мария Миронова.

Фото: kinopoisk.ru
"Смешарики" и Анна Михалкова стали лауреатами "ТЭФИ-KIDS"

Регина Тодоренко, Наталья Мальцева и Светлана Зейналова - одна из них станет лучшей ведущей утренней программы. Михаил Швыдкой поборется с Андреем Добровым, Петром Толстым, Вадимом Такменевым и Анной Янкиной за звание "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Алексей Ягудин все же сможет стать лучшим интервьюером, если "дорогу ему не перейдут" Наиля Аскер-Заде (как в прошлом году) и Федор Бондарчук.

Лучшим режиссером телевизионного фильма/сериала могут быть названы Борис Хлебников, Алексей Нужный и Илья Куликов. "Дым пойдет" в зале от напряжения, когда будут выбирать ведущего развлекательного ток-шоу прайм-тайма: претенденты Михаил Шац, Максим Галкин с Юлией Меньшовой и Настя Ивлеева.

А событием телесезона могут стать "Запуск первого сезона нового эфирного федерального телеканала Супер", "Освещение Чемпионата мира по футболу в России в специальной студии Мяч" или "Чемпионат мира по футболу 2018".

Это мы выборочно рассказали лишь про некоторые номинации, чтобы читатель представлял себе уровень премии в этом году. Полный список финалистов можно посмотреть на сайте.

Остается напомнить, что лауреаты будут известны уже через неделю - торжественное вручение премии состоится 2 октября в Московском театре мюзикла. В ночном эфире в тот же день церемонию покажет канал НТВ.

Культура Кино и ТВ Национальная телевизионная премия "ТЭФИ"
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