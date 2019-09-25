Общественный совет при МВД России оценил работу участковых

Новости

"Порошенко 2.0". Соловьев призвал к санкциям против Киева из-за Зеленского 21:59
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби 21:28
Олег Духовницкий рассказал о взаимодействии Россвязи и Роскомнадзора 21:20
У петербуржцев начнут принимать старую мебель на переработку 21:09
В Подмосковье загорелась "серая" гостиница 21:06
Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания 20:59
Минфин заложил в бюджет прогноз инфляции на 2020 год на уровне 3% 20:57
В НАТО предложение РФ о моратории на РСМД назвали "не заслуживающим доверия" 20:55
Кит Харингтон сделал неожиданное признание о финале "Игры престолов" 20:50
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767 20:46
Молодые москвички вдохновили парфюмера Hermes на создание новых духов 20:35
Van Cleef & Arpels: четыре новые версии знаменитого браслета Ludo 20:35
Salvatore Ferragamo: Hybrid стали лучшей версией и кроссовок, и туфель 20:34
Сумки Postina от Zanellato: напоминание об итальянских почтальонах 20:34
Montblanc выпустил коллекцию дорожных аксессуаров в духе 1980-х годов 20:34
Вьетнам: место для показа новых круизных коллекций одежды 20:34
Пополнение легендарной коллекции Chopard: цветы в Happy Diamonds 20:34
Путин допустил расширение ассортимента газетных киосков 20:33
Vacheron Constantin выпускает новую модель традиционных часов из стали 20:33
Мужской мультибренд St-James: меняя классику Belvest 20:33
Обновления от John Lobb: осенняя практичность не помешала элегантности 20:33
Piquadro обеспечит команду ЦСКА инновационными чемоданами на колесах 20:33
Голландский Suitsupply разработал самый легкий классический костюм 20:33
В Москве дебошир обжег глаза полицейским 20:18
Трамп заявил, что не давил на Зеленского 20:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 20:33
Рубрика: Власть

Участок особого внимания

Общественный совет при МВД России оценил работу участковых
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Общественный совет при МВД России оценил работу участковых. В течение года общественники в разных регионах принимали участие в работе участковых, совместно с ними даже принимали население. И вот настало время подводить итоги.

Впрочем, итоги оказались довольно неплохими. Работа участковых оценена, что называется, "на пять". А двоим министр внутренних дел Владимир Колокольцев даже вручил награды. Они достались сотрудникам полиции из Республики Мордовия. В августе этого года они задержали нетрезвого жителя города Саранска, угрожавшего выбросить с балкона третьего этажа грудного ребенка.

В Петербурге появятся "мобильные участковые"

Владимир Колокольцев отметил, что очень часто именно участковые уполномоченные первыми приходят на помощь попавшим в беду. За проявленное мужество лейтенант полиции Василий Мартынов удостоен медали МВД России "За доблесть в службе", а старший сержант полиции Виктор Ковальчук - медали МВД России "За смелость во имя спасения".

Также на заседании совета напомнили, что в июле вступил в силу приказ МВД, в котором детализированы задачи участковых, исключены избыточные и дублирующие обязанности. Также этим приказом определен перечень лиц, подлежащих учету в органах внутренних дел, и детально прописан механизм профилактической работы. Все это направлено на повышение престижа службы участковых.

Двое участковых задержали жителя Саранска, угрожавшего выбросить с третьего этажа ребенка

В МВД напомнили, что еще с 2015 года действует сервис, который позволяет находить контакты для связи с участковыми как на сайте ведомства, так и в мобильном приложении МВД. Практически во всех соцсетях - "Инстаграме", "ВКонтакте", "Одноклассниках", "Фейсбуке", "Твиттере", где у МВД есть свои аккаунты, - ведется рубрика "Ваш участковый". В ней публикуется информация о деятельности этих стражей порядка, которые максимально приближены к земле и людям.

Надо сказать, что еще с 2011 года регулярно проводится всероссийский конкурс "Народный участковый". Семь его победителей получили в качестве награды по машине. Еще 21 участнику досрочно присвоили очередные специальные звания. 600 участковых получили почетные грамоты.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Пропавших людей смогут найти по геолокации