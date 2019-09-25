Общественный совет при МВД России оценил работу участковых. В течение года общественники в разных регионах принимали участие в работе участковых, совместно с ними даже принимали население. И вот настало время подводить итоги.

Впрочем, итоги оказались довольно неплохими. Работа участковых оценена, что называется, "на пять". А двоим министр внутренних дел Владимир Колокольцев даже вручил награды. Они достались сотрудникам полиции из Республики Мордовия. В августе этого года они задержали нетрезвого жителя города Саранска, угрожавшего выбросить с балкона третьего этажа грудного ребенка.

Владимир Колокольцев отметил, что очень часто именно участковые уполномоченные первыми приходят на помощь попавшим в беду. За проявленное мужество лейтенант полиции Василий Мартынов удостоен медали МВД России "За доблесть в службе", а старший сержант полиции Виктор Ковальчук - медали МВД России "За смелость во имя спасения".

Также на заседании совета напомнили, что в июле вступил в силу приказ МВД, в котором детализированы задачи участковых, исключены избыточные и дублирующие обязанности. Также этим приказом определен перечень лиц, подлежащих учету в органах внутренних дел, и детально прописан механизм профилактической работы. Все это направлено на повышение престижа службы участковых.

Двое участковых задержали жителя Саранска, угрожавшего выбросить с третьего этажа ребенка

В МВД напомнили, что еще с 2015 года действует сервис, который позволяет находить контакты для связи с участковыми как на сайте ведомства, так и в мобильном приложении МВД. Практически во всех соцсетях - "Инстаграме", "ВКонтакте", "Одноклассниках", "Фейсбуке", "Твиттере", где у МВД есть свои аккаунты, - ведется рубрика "Ваш участковый". В ней публикуется информация о деятельности этих стражей порядка, которые максимально приближены к земле и людям.

Надо сказать, что еще с 2011 года регулярно проводится всероссийский конкурс "Народный участковый". Семь его победителей получили в качестве награды по машине. Еще 21 участнику досрочно присвоили очередные специальные звания. 600 участковых получили почетные грамоты.