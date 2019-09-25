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Рубрика: Экономика

Олег Духовницкий рассказал о взаимодействии Россвязи и Роскомнадзора

Текст: Ольга Туманова

24-25 сентября 2019 года в Сочи состоялся XIX Международный форум: "Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий. СПЕКТР-2019". На пленарном заседании к участникам форума обратился руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. Он отметил актуальность повестки дня форума и важность проведения встреч и обсуждений между государственными органами и бизнес-структурами. Глава Россвязи в своем выступлении подробно остановился на теме взаимодействия между Россвязью с Роскомнадзором.

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В 2014 году, по словам Духовницкого, между Федеральным агентством связи и Роскомнадзором был подписан регламент взаимодействия при осуществлении контроля и надзора за исполнением операторами универсального обслуживания нормативных правовых актов, регулирующих оказание универсальных услуг связи и договоров об условиях оказания на территории России, а также исполнением операторами сети связи общего пользования требований об обязательных отчислениях в резерв универсального обслуживания. "Важно отметить, что соблюдение операторами связи сроков предоставления сведений и своевременность осуществления платежей в резерв универсального обслуживания являются основой качественного долгосрочного прогнозирования поступлений в резерв универсального обслуживания, средства которого идут на реализацию социально значимых проектов", - подчеркнул Духовницкий.

Меняющиеся законодательные и нормативные требования стали основанием для актуализации регламента. Сейчас продолжается работа над новой редакцией регламента взаимодействия между Россвязью и Роскомнадзором, которая уточнит ряд вопросов.

Во-первых, соблюдение оператором универсального обслуживания условий договора об условиях оказания универсальных услуг связи путем проведения территориальными органами Роскомнадзора систематического наблюдения, плановых и внеплановых проверок. Во-вторых, контроль за представлением лицензиатами в установленные сроки сведений о базе расчетов обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания.

В-третьих, контроль за своевременной и полной уплатой операторами сети связи общего пользования обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания. В-четвертых, предусмотрит возможность перехода на электронный документооборот с максимальным отказом от оборота бумажных форм документов.

Россвязь тесно взаимодействует в Роскомнадзором и его территориальными органами в вопросах организации восстановления сетей связи при чрезвычайных ситуациях.

При выполнении мероприятий по восстановлению сетей связи Россвязь организует проведение селекторных совещаний в режиме видеоконференцсвязи, в которых принимают участие администрации связи субъектов, где проводятся работы по ликвидации последствий ЧС, территориальные управления МЧС России и Роскомнадзора, операторы связи, оказывающие услуги связи на территории региона. Так, только в 2019 году проведено семь таких совещаний по вопросу координации действий по восстановлению инфраструктуры связи из-за неблагоприятных погодных явлений (комплекса опасных метеоявлений, сопровождающимся выпадением обильных осадков и сильными порывами ветра) на территории субъектов Российской Федерации.

Фото: РИА Новости
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Дополнительно глава Россвязи высказался на тему включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс, в частности о внесении в кодекс обязательных отчислений операторов связи и выразил опасение, что перевод платежа в разряд налогов ухудшит ситуацию.

Сейчас неналоговыми платежами для операторов являются ежегодные отчисления 1,2 процента выручки в Резерв универсального обслуживания, из которого средства расходуются на оказание универсальных услуг связи (УУС). При превращении отчислений в налог с операторов появляется риск того, что собранные средства будут распределяться не на нужды отрасли связи, что, в свою очередь, ставит под вопрос финансирование проекта УУС и как следствие - само его существование. Россвязь эту инициативу не поддерживает и считает, что целесообразно сохранить действующий статус указанного платежа в форме фискального сбора.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Россвязь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор
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