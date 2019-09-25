Опубликован трейлер "Неограненных драгоценностей" с Адамом Сэндлером

Первый официальный трейлер криминальной драмы "Неограненные драгоценности" с Адамом Сэндлером в главной роли опубликован на YouTube-канале известной в кругах любителей нестандартного кино студии A24.

В центре сюжета картины - история Говарда Ратнера, ювелира из "бриллиантового района" Нью-Йорка, в руки к которому попадает драгоценный камень, наделенный некой "загадочной силой". Пытаясь расплатиться с крупными долгами при помощи мошенничества и азартных игр, Ратнер ставит под угрозу свой бизнес и личную жизнь.

Помимо Сэндлера в фильме снялись Идина Мензел ("Зачарованная"), Пом Клементьефф ("Стражи Галактики"), знаменитый баскетболист Кевин Гарнетт и музыкант The Weeknd, известный в России по клипу Ильи Найшуллера "False Alarm".

Режиссерами фильма стали братья Джошуа и Бен Сэфди ("Вместе", "Хорошее время"). Исполнительным продюсером выступил Мартин Скорсезе.

Премьера "Неограненных драгоценностей" состоялась в августе на фестивале в Торонто, где он получил отличную критику - в особенности были отмечены интересный и напряженный сюжет, обилие черного юмора и актерская работа Сэндлера.

В настоящий момент рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 95%, на Metacritic - 88 баллов. Релиз "Неограненных драгоценностей" запланирован на 13 декабря, дата выхода картины в российский прокат пока неизвестна.