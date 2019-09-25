Орешкин: Годовая инфляция в октябре опустится ниже 4 процентов

Минэкономразвития уже в октябре ожидает снижения годовой инфляции ниже целевого уровня в 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Сейчас с точки зрения макроэкономики в рамках бюджетной политики мы добились минимизации дефицита, что в совокупности с падением инфляции ниже целевого уровня в 4%, которое мы ожидаем в октябре, открывает пространство для действий денежно-кредитной политики", - сказал он.

Министр также заявил, что считает необходимым проводить структурную кредитную политику, которая будет способствовать распределению кредитного предложения от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного.