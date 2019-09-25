Поправки в закон разрешат приставам взламывать двери квартир

25 сентября Минюст представил на общественное обсуждение проект поправок к Закону "Об исполнительном производстве". Эти поправки дают право судебным приставам взламывать двери квартир и домов для проверки правомерности перепланировки жилья и установки в нем газового оборудования. Правда, вскрывать квартиру будут лишь по решению суда - в том случае, если хозяин квартиры откажется впустить приставов.

Дословно в документе сказано следующее: "При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр".

Взламывать дверь приставу разрешили не своими руками. Он может привлечь спецов за счет хозяина. Понятые - обязательны

Об этих неприятностях Минюст уже предупреждал, когда сообщил, что начал работать над законопроектом, регламентирующим принудительные проверки судебными приставами квартир на предмет нарушений при их перепланировке и установке газового оборудования. Теперь обнародован и сам текст подготовленного законопроекта.

В ведомстве тогда подчеркивали, что законопроект предлагает "установить новую меру принудительного исполнения - принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, а также обслуживания газового оборудования". А еще сказали, что "мера будет применяться при исполнении судебного акта, выданного по заявлению должностных лиц государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля". И все это ради безопасности людей. Ведь случаев самовольной перепланировки, в том числе и газового оборудования, много, а последствия взрывов в многоэтажных домах - страшные.

А теперь детали - сломать дверь и уйти приставу нельзя. В поправках оговорено - пристав принимает меры по "исключению возможности беспрепятственного доступа посторонних лиц... и обеспечивает сохранность имущества".

Процедура взлома такова. Пристав "принудительно" зайдет "только по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования (пять дней каждый со дня получения постановления)".

По прошествии первого срока пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора, устанавливает новый срок для предоставления доступа и предупреждает, что по его истечении доступ в помещение будет производиться без дополнительного извещения.

Взламывать дверь приставу разрешили не своими руками. Он "вправе привлечь соответствующую специализированную организацию", причем работать слесари будут за счет хозяина квартиры. Понятые - обязательны. Приставы будут привлекать полицию для составления протокола.

Как поясняют юристы, взлом предусматривается как крайняя мера. Никаких неожиданных визитов с ломов к дверям граждан, затеявших ремонт, не будет. Прежде всего к человеку постучаться представители жилищной инспекции и попросят пустить их по-хорошему. На этом этапе у хозяина квартиры будет право закрыть перед официальными гостями дверь. Но правило "мой дом - моя крепость" не абсолютно. Когда затеянная перепланировка угрожает безопасности дома или грязь и паразиты из квартиры расползаются по всему дому, это перестает быть личном делом жильца. Если хозяин подозрительной квартиры не идет на контакт, у жилищных инспекций есть право обратиться в суд, чтобы получить санкцию на посещение нужных квадратных метров. В таком случае владелец жилья уже не вправе закрыть дверь перед инспекторами.

Но опять же вынесенное решение не означает, что прямо на следующий день судебные приставы начнут ломать человеку дверь, чтобы дать дорогу инспекторам. Прежде всего к хозяину несколько раз придут с судебным решением на руках и предложат добровольно открыть дверь для проверки.